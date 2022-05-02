過來人曝iPhone抓出軌3招！　「FBI等級」網全跪

▲iPhone手機的方便功能，往往也能看出用戶習慣。（圖／pexels）

記者張靖榕／綜合報導

智慧型手機的出現和功能更新也讓另一半出軌的工具變得更多，不過反過來也留下許多蛛絲馬跡，一名女網友就在網路分享，透過iPhone抓包渣男前任的3大招式。網友紛紛留言，「學起來」、「這FBI等級了吧」！

原PO發文起因是另外一名女網友A，日前在Dcard上發文詢問一款交友軟體，睡前錄下想說的話，起床後就可以聽聽不認識的異性的留言，A網友發現男友在玩但卻不敢問，才上來問網友。因此原PO也發一篇文表示A網友的文讓她覺得往事歷歷在目，想和大家分享透過智慧型手機抓包另一半出軌的3種方式。

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原PO說當初交到「死渣男」前任，穩交後兩人因為生涯發展開始北、中的遠距離生活，但她開始發現對方行為怪異，因此採用一些小方法成功抓包前任不忠。

1.下拉的Siri建議

手機螢幕下拉可看到Siri建議的常用app，原PO說通常人都會忘記這件事，「特別是那種下體癢只記得撩妹爽的人」，因此若下拉檢查發現有交友軟體，幾乎是確定了，「必分！無疑！」此外她說還可以查詢iPhone的app使用時間功能，點擊「設定」，進入「螢幕使用時間」就可以看出對方常用的app是哪些。

2.查常發送的emoji/line貼圖

原PO表示有常在用交友軟體的人，在emoji或許可看出端倪，例如茄子、桃子、噴水或舌頭的貼圖，這時就要判斷對方是否常對你用，如果不是的話就要問自己，「他馬的，他是對誰用！」

3.IG分享功能建議列表

IG每篇貼文下都會有紙飛機符號的傳送訊息功能，點擊後IG會自動出現推薦人，這些帳號都是帳號主人最常互動的人，因此也能看出端倪。

原PO的分享讓不少網友感嘆，「現在抓男友出軌方式越來越多了」、「樓主好人一生平安」、「談戀愛真的好麻煩，還是單身好了」、「這已經到了FBI等級了吧」、「希望男友不要看到這篇文哈哈哈哈！」