竹市+457！37校持續停課停班中　共累積2431例確診

▲竹市7日新增確診457例，共累積2431名確診案例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市7日新增457名確診個案，今年以來已累積2431名確診個案；目前仍住院中之確診者有54人；「採居家照護之確診者」共1,328人；另，有因密切接觸而居家隔離者共341人。另有37校因確診持續停課或停班中。

新竹市政府表示，竹市目前有37校因確診持續停課或停班中。民眾關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」( https://www.hc.edu.tw ) 查詢。

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衛生局表示，新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，下周（5/9~5/13）天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗；衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（ https://vax.hccg.gov.tw/ ）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

另外，竹市昨（6）日開始至27日進行國小學童施打莫德納疫苗，已滿12歲孩子也能在校接種，學生施打後皆可申請疫苗假。針對當日未接種或選擇校外施打之學生，可至衛生局指定診所預約施打。市府也呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。

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