確診地圖曝「新北破10萬確診」！居隔單僅同住親友「1類人也適用」

▲全台確診地圖曝光，新北已達10萬4504例。（圖／翻攝本土病例地理分布）



網搜小組／劉維榛報導

今（7）日本土飆4字頭，人數來到4萬6377例，個案分布於22縣市，仍以新北1萬6670例最高、北市9245例列第二、桃園市6882居第三，從疾管署最新「本土病例地理分布」可見，北北基桃、台中與高雄為深咖啡色。值得注意的是，明（8）日起，居家隔離單開立部分，僅就確診個案同住家人及大學生同住室友能開立。

昨日確診數為3萬6168例，今日卻飆到4萬6377例，短短一天暴增1萬209例，個案分布新北市1萬6670例、台北市9245例、桃園市6882例、臺中市2517例、高雄市2163例、基隆市1910例、台南市1352例、宜蘭縣840例、花蓮縣803例、新竹縣788例、屏東縣584例、彰化縣517例、新竹市457例、雲林縣369例、苗栗縣338例、南投縣266例、台東縣261例、嘉義縣188例、嘉義市110例、澎湖縣74例、連江縣22例，金門縣21例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」顯示，今年1月1日統計至今，已有28萬8862人染疫。指揮官陳時中認為，這個病已經跟所有的病漸漸一樣了，每種病皆有輕症重症，Omicron特性就是染疫人數多，但輕症或無症狀占99.75%，相對在一定的條件下，又是在低風險環境下，大家仍可以正常生活與工作。

值得注意的是，明（8）日起，密切接觸者匡列以「同住親友」為原則，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。居家隔離單開立部分，僅就確診個案同住家人，以及大學生同住室友進行開立，惟有特殊需要者可另外申請。

▼陳時中呼籲，大家共同抗疫，讓醫療量能能發揮最好的效果。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▼5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

