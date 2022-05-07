未來輕症、無症狀確診得「自己照顧自己」　陳時中曝最新政策

記者李宜秦／台北報導

本土疫情持續爆發，今日暴增46377例本土確診病例，指揮中心指揮官陳時中坦言，未來醫療政策主要是減輕照顧量能，輕症或無症狀者可能要「自己照顧自己」，整體醫療量能會投放在中重症上，才能更好的控制疫情。

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

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▲今日修訂確診解除隔離條件，原本輕症10天自動解除隔離，現在修訂為7天解除，若經過醫事人員採檢，發病採檢日5天後就快篩一次，五天內兩次快篩陰性就可解除隔離。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，今日有修訂確診解除隔離條件，原本輕症10天自動解除隔離，現在修訂為7天解除，若經過醫事人員採檢，發病採檢日5天後就快篩一次，五天內兩次快篩陰性就可解除隔離。

陳時中表示，無論是居家照護或醫院、防疫旅館等，距離發病採檢日滿7天就解除隔離，醫院或加強版防疫旅館則是5天內兩次快篩陰性，或是第五天快篩陰性，兩狀況可解除隔離。

▲指揮中心今公布醫療量能。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，輕症、無症狀比例高達99.75％，7天後傳染力降低，幾乎沒有傳染力，所以輕症可能反而會拉長醫療時間，對中重症的患者不利，因此修正標準，加快輕症者解除隔離天數，避免耗費醫院量能，集中心力處理中重症病人。

陳時中表示，呼籲各地方政府廣設採檢站，民眾避免到急診室人擠人，應善加利用採檢站等。他也表示，未來政策不是降低確診數，而是減輕照顧量能，輕症或無症狀者確診後要自己照顧自己，整體醫療量能要用於中重症上，才可以更好地控制疫情。