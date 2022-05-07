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「水獺媽媽」蘇巧慧Podcast單週播放破萬　兒童家庭排行17名

▲▼民進黨立委蘇巧慧經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，開播至今已經推出超過110集。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨立委蘇巧慧經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，開播至今已經推出超過110集。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇巧慧經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，開播至今已經推出超過110集，單週播放次數破萬，排行上曾在兒童與家庭類第17名、不分類第109名；而在母親節前夕，蘇巧慧鼓勵親子共同閱讀，每個禮拜一起學習討論，家長能和孩子分享心得，孩子也可以學到台語，更是增進彼此感情的親子良劑。

蘇巧慧的助理們因為家中孩子愛聽故事，也成為蘇巧慧Podcast的忠實聽眾，讓助理連回到家都還繼續聽到「老闆」的聲音。對此，蘇巧慧期許自己的頻道，能繼續說故事、教台語，成為陪伴孩子們成長的母親節禮物。

《水獺媽媽巧巧話》已累計推出超過100集的故事，單週播放次數也破萬，並且持續上升中。近期最熱門時曾在兒童與家庭類第17名、不分類排行榜第109名。

事實上，蘇巧慧除了分享本土故事繪本以外，每集故事還在片尾加入「台語小教室」，與粉專《巧慧媽媽與她的小夥伴》同步教學母語，受到不少家長歡迎。

對身為蘇巧慧助理的家長，上班時間聽到自己的老闆質詢、討論法案；下班回到家，委員還化身「巧慧阿姨」說故事陪伴孩子，讓助理充分體認到老闆的另一項專業。

在母親節前夕，蘇巧慧鼓勵親子共同閱讀，每個禮拜一起學習討論，家長能和孩子分享心得，孩子也可以學到台語，更是增進彼此感情的親子良劑；「水獺媽媽」盼望能夠孩子們在這些優質的本土繪本故事中成長，就是給媽媽們最棒的母親節禮物。

▼民進黨立委蘇巧慧經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，開播至今已經推出超過110集。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨立委蘇巧慧經營的Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，開播至今已經推出超過110集。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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