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黃韋鈞5個月完成100場市場掃街　沒資源靠雙腳＋跨派系友人助拳

▲▼民進黨新北議員參選人黃韋鈞完成100場市場掃街。（圖／黃韋鈞提供）

▲民進黨新北議員參選人黃韋鈞完成100場市場掃街。（圖／黃韋鈞提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨新北市五泰林選區議員參選人「黃圍巾」黃韋鈞，17日邀請立委蘇巧慧至五股成州市場進行第100場市場掃街。黃韋鈞表示，只花不到五個月就完成100次市場掃街，幾乎每天都至少會有一次市場拜票行程，也是選區內唯一個完成百次市場的初選參選人。

黃韋鈞表示，自去年宣布參選後，隨即在11月展開首次的菜市場拜票，是選區內最早展開市場掃街的候選人，中間經歷了疫情高峰指揮中心宣布禁止候選人跑攤而停止市場掃街；因此，實際上只花不到五個月就完成100次市場掃街，幾乎每天都至少會有一次市場拜票行程，也是選區內唯一個完成百次市場的初選參選人。

黃韋鈞指出，短時間完成100次市場拜票，就是靠雙腳勤走基層的證明，從默默無聞的新人到現在走進市場受到民眾簇擁，這五個月來的轉變「很有感」。

黃韋鈞表示，第100場市場掃街是新人的里程碑，因此邀請到政治路上不斷給予支持和鼓勵的「前老闆」蘇巧慧委員來共襄盛舉。

蘇巧慧則表示，看到黃韋鈞參選至今已邀請到新北市議員戴瑋姍、議員參選人吳崢等青年世代的政治工作者，還有前立委呂孫綾，以及現任立委林淑芬、林昶佐、蔡易餘、吳思瑤、張宏陸、吳秉叡、賴品妤、林靜儀等來到五股、泰山、林口，獲得跨黨籍、跨派系的支持，可見黃韋鈞不只人緣好，做事能力也是有目共睹。

對於初選最後階段的規劃，黃韋鈞說，在民調展開前將會展開衝刺，目前已經邀請許多大咖政治人物來站台，未來兩週將會有更多人陪同勤走選區。他說，雖然缺乏媒體奧援，也沒有龐大的派系資源，但是不分黨派的支持，就是最強大的後盾。

▼民進黨新北議員參選人黃韋鈞完成100場市場掃街。（圖／黃韋鈞提供）

▲▼民進黨新北議員參選人黃韋鈞完成100場市場掃街。（圖／黃韋鈞提供）

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