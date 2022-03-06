蘇巧慧Podcast突破100集　《水獺媽媽巧巧話》鎖定親子受家長喜愛

▲民進黨立委蘇巧慧退出Podcast頻道突破100集。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇巧慧於2020年推出Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》，標榜推廣優質本土故事繪本，近日邁入第100集，是目前有在製作podcast節目的立委中，最穩定產出的一位。

多數立委投入錄製Podcast節目，在議題設定上，多是針砭時事議題；不過，蘇巧慧一甩大家的慣例，2020年推出《水獺媽媽巧巧話》時，就鎖定親子聽眾，並透過「國台語」雙聲道和孩子說故事。

對此，蘇巧慧表示，一開始錄Podcast是希望推廣本土原創故事繪本，但某次嘗試以台語錄製繪本，發現聽眾反應非常熱烈，因此他也進一步在每集結尾加入「台語小教室」，分享日常會用到的台語單字，讓孩子透過她的聲音，對台語產生興趣和熟悉感。

▼民進黨立委蘇巧慧退出Podcast頻道突破100集。（圖／蘇巧慧辦公室提供）



蘇巧慧說，經營Podcast節目一年半，深刻感受到台灣有非常多本土優質原創故事繪本，為了讓好聽的故事被更多人聽見，即便平時公務再繁忙，他也會趁空檔錄製繪本故事。

有關Podcast節目如何刺激收聽數成長，蘇巧慧指出，《水獺媽媽巧巧話》目前單週收聽人次近一萬，且呈現持續上升趨勢，他認為收聽數逐步成長的關鍵，不只需要努力開發新的原創故事繪本，更需要穩定更新集數，養成聽眾的收聽習慣。

蘇巧慧說，《水獺媽媽巧巧話》目前每周上線一集，但去年三級警戒期間，有許多家長聽眾向他反映，家中小朋友因悶在家無法出門，每天都收聽《水獺媽媽巧巧話》Podcast，不僅早已聽完所有集數，更不斷敲碗「巧慧媽媽什麼時候有新故事」，他只好在暑假期間改為每週更新兩集，「一開始是為了回應小朋友期待，到後來就變成習慣和堅持了」。

除了Podcast社群，蘇巧慧也在臉書粉專《巧慧媽媽與她的小夥伴》推出溫暖可愛的手繪台語單字卡，讓聽眾不只用耳朵聽，也能看到台語的寫法與音標。

蘇巧慧受到許多爸爸媽媽熱烈迴響，順勢推出「水獺媽媽巧慧台語小劇場」Line貼圖，連擁有22萬粉絲的知名插畫粉專《我要討厭你五分鐘》，也大力推薦分享。

對於Podcast節目達到100集里程碑，蘇巧慧表示，Podcast對他而言是面向大眾的社群媒介，最重要的還是如何鼓勵親子一起閱讀，進而開口說母語。

▼民進黨立委蘇巧慧退出Podcast頻道突破100集。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

