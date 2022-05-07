▲染新冠併「哮吼症」咳嗽如狗吠！醫籲兒童出現「6症狀」速送醫。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情嚴峻，4月至今全國總確診人數超過23萬人，其中12歲以下的兒童約占總確診人數的13.6%。雖然兒童染疫大多症狀較輕，有較好的預後，但仍有少數兒童可能發展成重症，甚至有致命的風險。台北榮總今（7）日提醒，兒童若出現6症狀，就建議視訊診療或住院；或再出現6症狀，應立刻打119或連繫24小時緊急醫療諮詢平台。

5個月大的沐沐及3個月大的恩恩，分別因家人染疫而遭傳染，出現咳嗽，發燒、食慾不振和脫水症狀，被送往台北榮總住院治療，其中沐沐還出現哮吼症，晚上嚴重咳嗽到聲音沙啞，且虛弱無法進食被緊急送醫。經醫療團隊治療後症狀大幅改善，已恢復往日的精神活力和食慾。

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台北榮總新生醫療中心鄭玫枝主任表示，哮吼症又稱咽喉氣管支氣管炎（laryngotracheobronchitis），為一種好發於嬰幼兒的呼吸道感染症，會引致氣管內腫脹，並影響正常呼吸，咳嗽時會出現類似狗吠聲，也常併發喘鳴、聲音沙啞、發燒或流鼻水等症狀。

哮吼症可輕、可重，常於夜間開始發作或惡化，嚴重時會有呼吸窘迫甚至需要插管的可能，若能早期發現儘早治療，可避免惡化。國外的經驗也發現，特別是在Omicron變異株的流行期，有些嬰幼兒在罹患新冠肺炎後會併發哮吼症，因此家中若有嬰幼兒時務必特別小心。

鄭玫枝主任指出，兒童如有5-12歲兒童為肥胖、糖尿病與慢性肺病；小於5歲幼兒則包括早產、神經疾病、慢性肺病、先天性心臟病等危險因子，萬一罹病，會有較高風險進展到重症，因此更需小心。目前政府已核可讓6歲以上的兒童皆可接種疫苗。國外的研究顯示兒童染病後導致的併發症與後遺症遠大於接種疫苗的副作用，因此鄭重呼籲家長讓孩子接種疫苗，不僅保護自己也保護家裡的長輩和無法接種疫苗的嬰幼兒。

兒童居家照護期間注意事項如下，提醒家長注意事項

一、需轉介視訊診療或建議住院的6種情況：

1.一歲以下有症狀者

2.發燒超過48小時或高燒>39度合併發冷／冒冷汗

3.退燒後持續活動力不佳

4.持續嘔吐

5.超過12小時未進食或未解尿

6.退燒後仍持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛

二、兒童出現以下6種症狀，立刻打119或連繫24小時緊急醫療諮詢平台

1.抽搐

2.意識不佳

3.呼吸困難或有胸凹現象

4.唇色發白或發紫

5.血氧飽和度低於94%

6.肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗