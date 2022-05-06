上汽上海基地恢復單班生產　疫情影響3月產銷兩成「4月更加擴大」

▲上汽大眾。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續推進復工復產，上汽集團5日在業績說明會中表示，截至4月底整車企業上海基地基本恢復到單班生產，後續公司將隨著產業鏈的恢復和物流的打通，著力推進產能恢復，力爭用最短的時間將疫情造成的損失補回來。

對於疫情對產能的影響，上汽集團提到，上海疫情對3月產銷影響20%左右，4月影響有所擴大，但隨著復工復產的推進，上汽集團的產能已在穩步恢復中。

上汽方面指出，上汽集團在嚴格抓好防疫工作的前提下，積極響應推進上海市工業企業復工復產，於4月18日正式啟動壓力測試，全面排摸復工難點和堵點，4月19日，上汽集團在臨港乘用車工廠完成復工復產壓力測試下的首台車下線，「截至4月底整車企業上海基地基本恢復到單班生產，後續公司將隨著產業鏈的恢復和物流的打通，著力推進產能恢復，力爭用最短的時間將疫情造成的損失補回來。」

上汽集團總裁王曉秋說，上海地區工廠的產能佔上汽集團總產能的30%左右，公司在嚴格做好疫情防控的前提下，將加快推進復工復產，力爭產能早日全面恢復，「今年原材料價格上漲確實給企業經營帶來很大挑戰，公司將大力推進降本增效，積極優化產銷結構，努力保持高質量發展。」