確診者叫119！到急診才說無症狀「想趕快領保險金」　醫怒炸了

▲病患叫救護車，只為了要開證明請領保險。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名急診醫師表示，有確診病患叫救護車，救護員不敢大意，著裝兔寶寶防護衣前往載人，殊不知對方根本無症狀，用意是要來急診開立「診斷證明書」！病患在診間內大言不慚直呼，「想趕快領到保險金」，一席話讓醫師感到心酸，「浪費一個救護車的車次，害真正需要救護車的其他民眾喪失就醫的黃金時間。」

急診科住院醫師粉專「J個醫生」透露，最近有一名確診者打119，接著表示要掛急診，救護員穿著整套兔寶寶防護衣前往載人，不久後，病患抵達急診間，經醫護問診後，發現對方只是無症狀或輕症，但更傻眼的在後頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

病患露出一副理所當然的表情，接著表示「我想趕快領到保險金，所以來掛急診，就只為了開立診斷證明書！」

此話一出，醫護們各個傻眼之餘，也告知「等解除隔離後再來門診申請，就好了啊，而且門診的掛號費還便宜快一半。」聞言，病患秒回，「我不掛號了」，但礙於規定，「J個醫生」表示，「病患搭救護車卻沒掛急診，會被政府罰1800元」，於是病患就會選擇掛號，付了急診的掛號費850元，然後成為急診門口的排隊一員。

由於急診擠滿看診人潮，「J個醫生」直言，過了幾小時，等他拿好診斷證明書之後，他還要等待防疫計程車才能回家，其實非常浪費醫療資源，「這趟為了私人保險金的旅程，除了浪費一台防疫計程車車次，兩套救護人員的防護裝備之外，最重要的，是浪費一個救護車的車次，害真正需要救護車的其他民眾喪失就醫的黃金時間。」

對此，「J個醫生」透過這疫情下的急診現場，呼籲大家要有同理心，「急診為什麼會被癱瘓？台灣醫療量能充足？人民自主應變？」

文章曝光後，底下網友狂轟，「浪費資源、不尊重醫護辛苦，需要的人用不到，間接害人（報應不是不報，只是時候未到）」、「在國外，要經救護車人員跟病患確認嚴重程度才能上救護車的」、「有些民眾打電話來詢問，急診可以篩檢嗎？好心好意跟她說有門診篩檢及篩檢時間，說完她回我一句話：你講的都是廢話，我被狠掛電話」。

針對病患急著請領保險金一事，《ETtoday新聞雲》記者也問到保險專員，對方表示，保險公司都是被動式，並不會要求病患在生病中要趕快繳交文件，因此她建議，保戶妥善保存文件比較重要，等病況完全康復，再一次請領保險即可，保證與理賠金是不會跑掉的。

►本文由「J個醫生」授權！