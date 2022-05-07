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快訊／「快篩陽=確診」怎認定？電子圍籬取消？　陳時中14:00說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/7）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。確診個案連日飆升，今日恐突破4萬例。指揮中心為減輕醫療量能，自5/12起認定3類人快篩陽性形同確診，今上午將討論認定方式，下午有望進一步說明。另外，指揮中心昨晚召集縣市政府討論取消電子圍籬，下午也有望公布最新討論結果。

台灣本土疫情嚴峻，昨天新增本土確診案例單日已達3萬6168例，以近日每天新增確診數成長約20%推估，今日新增確診勢必將突破4萬例大關，甚至可能飆到4.3萬例。

為紓緩醫院PCR採檢壓力，指揮中心也徵招基層診所也加入採檢行列，初步媒合190家參與，後續診所由經中華民國醫師公會全國聯合會及台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會媒合後，下午有望公布新增名單。

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快篩採購進度也是下午記者會重點。指揮中心緊急採購快篩，當中提供1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」遭國民黨質疑是資本額200萬的小吃店變身，可能涉及圖利特定廠商，而且由一家承擔1/3快篩量並不合理。

陳時中昨日也在疫情記者會公布兩家業者進貨進度。用於快篩實名制的羅氏，將於5/25前到貨5千萬劑；供應公費快篩的亞培下週一起連續5天每日進貨80萬劑進貨。

陳時中昨日除了在記者會回嗆國民黨「意見這麼多，有那麼多想法，他就來投標看看」，另傳出6日晚間緊急向亞培公司談判加購2千萬劑，若與亞培採購的2千萬劑順利購得，我國採購快篩試劑將逾2.2億劑。

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