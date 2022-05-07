少女確診被轟出旅館「流浪街頭」　半夜攔警車...獲「隔街協助」

台南市警三分局安順派出所警方接獲高雄確診女子攔車求助，驚嚇之餘仍協助該女子搭防疫計程車回高雄隔離，令當事人十分感謝。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄一名20歲少女5日因台南市安南區同住友人新冠肺炎被確診居隔，她到醫院PCR也確診，她臨時找旅館入住，但旅館發現她是確診者，6日凌晨將她趕出旅館，她流落街頭無家可歸，即攔下三分局巡邏警車向員警求助，警員得知確診者求助，馬上透過衛生局找來防疫計程車，將她送回高雄檢疫所隔離。

該名少女日前在台南市安南區工作，最近待業中，5月3日到安南區朋友家同住，並在台南找工作，不料同住朋友5日確診，需獨自居家照護，她身體也出現症狀，經前往醫院PCR檢查確診，該女在台南市無親友可投靠，5日傍晚找一家旅館入住。

旅館服務生發現確診女子不斷咳嗽，詢問之下，該女坦承自己確診，嚇壞旅館人員，館方以非「防疫旅館」為由，要她連夜離開，女子只好在6日凌晨1時左右許，她獨自提著行李流落街頭無家可歸。

該確診女子走在馬路上，見到台南市警三分局安順所巡邏車經過，趕緊上前攔車求助，並向2名員警表明確診身分，希望有地方可以棲身。員警一聽是確診者求助，嚇一大跳，馬上自動保持一條街寬的「安全距離」與該女對話。

員警了解該名女子的意願後，透過台南市衛生局防疫人員協助，找來防疫計程車，將她載回高雄老家，不過因考量該女高雄老家也有家人居住，無法單獨隔離，轉往高雄檢疫所居住，該名確診女子離去時，也十分感謝警方願意冒染疫風險，協助她解決問題，2名員警直到計程車離去，才鬆了一口氣。

三分局指出，2名員警查處時有戴口罩，並保持安全距離，目前健康狀況良好，有自主健康監測中。