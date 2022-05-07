確診嬰插管、ICU比例低「壓縮重症兒醫療」！　台大醫：壓力將引爆

▲確診嬰兒需要插管或ICU積極治療的比例極低。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

有鑑於先前發生2歲幼童染疫重症死亡，指揮中心日前修正收治分流標準，包含無症狀/輕症之兒童，嬰兒年齡未滿3個月且有發燒，或嬰兒年齡為3至12個月且高燒超過39度，或須進行血液透析者，均收治於醫院，不過台大婦產科醫師施景中指出，醫院收治確診嬰兒，恐怕會壓縮到其他重症兒童的醫療需求。

施景中醫師在臉書PO文，聽到「孕婦確診合併胎死腹中」的新聞，他坦言「這不是單一案例，我們還聽過其他的」。他聽到小兒科加護病房同仁表示，越來越多的嬰兒確診轉來，或因父母確診而送到醫院，「其實這些感染的嬰幼兒，重症比例極低，但留院住加護病房或觀察室平均4-5天，高於國外(平均2天)」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中表示，這週接生了不少胎兒心臟病、及其他高危險胎兒，出生就需要插管、急救的比例很高，「有一個胎兒一出生血氧只有20多%，心跳比正常胎兒的一半都不到，當下小兒科同仁立即插管轉ICU，然後馬上由外科醫師開刀了」。

小兒科加護病房同仁表示，「醫院同時收治的COVID-19確診寶寶，其實需要插管或ICU積極治療的比例極低，但確實壓縮到其他更危險的嬰幼兒、住加護病房或觀察室床的需求」。

施景中認為，這樣的壓力可能會在未來幾週內引爆、婦產科的病床也是，急診或是專責病房應該最嚴重。他也向指揮中心喊話，「兩害相權取其輕，是該滾動式檢討、這些特別族群確診的收治標準了」。