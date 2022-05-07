Delta未被Omicron消滅！以色列最新研究：恐在今夏捲土重來

▲民眾排隊購買公費快篩試劑。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

以色列最新研究指出，新冠病毒變異株Delta將先前的變種消滅，但Omicron並未將Delta滅絕，未來兩個月內可能看到Delta捲土重來。

國際學術期刊《整體環境科學》（Science of the Total Environment）2日刊登的新研究指出，以色列班古里昂大學（Ben-Gurion University of the Negev）的研究人員透過預測模型發現，Omicron的傳播力可能在未來幾個月內逐漸消失，但Delta則會保持傳播，可能在今年夏天出現新一波Delta大流行，或是出現有威脅性的新變種。

研究人員開發的敏感陣列可在廢水區分辨變異株，由此發現在去年12月至今年1月間，以色列貝爾謝巴市（Beer-Sheva）的汙水中，Omicron和Delta變種之間有令人不安的相互作用，在Omicron加速傳播之際，Delta並未就此消失。

今年台灣本土確診病例已經超過20萬例，昨（6）單日新增3萬6168例本土個案創新高，指揮中心也宣布，5/12日起，「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」者快篩陽性，不需PCR，經醫事人員遠距視訊確認即認定確診。