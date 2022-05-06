「逢賭必輸」疑遭詛咒！迷信男開槍擊斃靈媒　瘋喊：她是女巫

▲51歲的安娜遭到顧客殺害。（圖／死者臉書、監視器畫面）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一名塔羅牌靈媒4日在自家門口遭到「顧客」開槍殺害，原因竟是因為該名男子逢賭必輸，因此懷疑靈媒在他身上下咒，才會導致他衰運連連。事後他獨自到警局投案，並稱死者就是個女巫。據悉，嫌犯並沒有前科，而死者雖然有一名擔任警察的兒子，但與此案沒有具體關聯。

根據《紐約郵報》報導，現年41歲的嫌犯坎札尼（Giuseppe Canzani）4日開車前往死者安娜（Anna Torres）的家，並在她的家門口朝著安娜連開3槍。其中2槍擊中安娜，導致她當場死亡，而整個畫面全都被監視器畫面拍下。犯案後，坎札尼隨即到警局投案。

▲坎札尼被拍到持槍到被害人家附近。（圖／死者臉書、監視器畫面）



警方表示，坎札尼聲稱，自己是安娜的客戶，但是安娜卻對他施加詛咒，導致他衰運連連。根據檢方所提出的資料，坎札尼在投案時曾向警方表示，「我要自首，我不是來傷害你們的。我來這裡是因為我開槍打死了一個女人。那個人就是我殺的人，他們企圖要殺了我。」

在審訊過程中，坎札尼還一度聲稱，「安娜說紐約市警察局長想殺了我太太。安娜是個女巫。」坎札尼的辯護律師宣稱，嫌犯患有焦慮症與憂鬱症，但是沒有服藥，因此要求對當事人進行精神評估。

警方表示，坎札尼並沒有任何前科，而死者的兒子雖然是警察，但與此案應該沒有關聯。坎札尼的審判將於5月26日開庭。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》