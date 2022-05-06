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鄰居常寄錯包裹！女住戶下樓一問才知超賤真相：妳就幫個忙

▲澳洲一名女子收到包裹，裡頭竟是爺爺的頭骨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子時常收到1樓住戶的包裹，一問才知超賤真相。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

鄰居頻頻填錯包裹地址，她一問才知道事有蹊蹺。大陸遼寧一名女子家住6樓，卻時常收到1樓住戶的包裹，因為常常要幫忙拿到樓下，於是出言提醒1樓住戶，沒想到原因讓她氣炸。

綜合陸媒報導，這名女子抱怨，因為常常收到1樓的包裹，讓她感到十分困擾，每次都要幫忙拿下樓，於是某次提醒住在1樓的老翁，不要常常填錯地址。

沒想到，老翁根本不知道發生什麼事，一問之下才知道，因為老翁不識字、妻子又癱瘓，於是住在他鄉的兒子故意填錯地址，讓女子一家人幫忙收包裹，還說了「遠親不如近鄰，妳就多多幫忙」的話語，讓女子十分傻眼。

▼女子時常收到錯誤的包裹，竟是鄰居兒子故意的。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲▼包裹,紙箱,網購。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

女子在家中不是閒閒沒事，還要照顧小孩，因此要求對方務必要更正收件人資訊，她不會再幫忙代收。沒想到，某次突然收到一箱櫻桃，收件人是女子丈夫的名字，於是她開心拆開來吃掉，沒想到1樓老翁又上門，向她討要櫻桃，一問之下才知道，老翁的兒子死性不改，只是將收件人從女子的名字改成女子丈夫的名字。

老翁得知櫻桃被吃掉，氣得當場走人，女子十分無奈，以為是丈夫買來的櫻桃，丈夫得知後，還是買了箱櫻桃，給樓下老翁當成補償。

 

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