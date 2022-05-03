「有很多餅乾飲料」　噁男拐鄰居弱女上摩鐵...半年性侵7次

▲曾男見鄰女有中度智能障礙，在有女友的情況下將她拐騙到摩鐵性侵7次。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名曾姓男子見鄰居小穗（化名）為中度智能障礙者，哄騙她說摩鐵有飲料、餅乾，有電視可以看，將她載到某汽車旅館趁機性交得逞，由於小穗不知反抗、求救，曾半年內竟性侵得逞7次。法院一審依7個乘機性交罪處曾應執行4年6個月，曾上訴後近日遭高雄高分院駁回。

曾姓男子與小穗為6、7年的隔壁鄰居，曾男在互動過程中察覺小穗對於日常生活事物、處理能力都不如常人，對於性方面的認知與自主能力也有缺陷，遂起色心、背著女朋友邀約小穗，說汽車旅館裡有很多飲料、礦泉水，還拿1000元給她買餅乾，拐騙小穗跟他到高雄某間摩鐵，並趁小穗不知抵抗之下硬上得逞。

曾男事後見行跡沒有敗露、食髓知味，接連在2019年3月到同年10月間，趁小穗媽媽外出工作時，將她載到摩鐵性侵7次，由於小穗中度智能障礙、返家後也無法清楚表示遭遇，媽媽偶然感覺到小穗的異樣，詢問下得知實情才氣得報警提告。

曾男見東窗事發，坦承有帶小穗到摩鐵、並且進行性行為，但否認為趁機性交的犯行，並表示是小穗主動邀約他出去，後來也有進一步交往，且曾經性交到一半小穗還自行拿餅乾吃，並要求喝飲料，狀若自然，可見性行為過程中小穗是有認知能力、並非遭受脅迫。

在調查人員與媽媽的詢問下，小穗說「『曾仔』叫我替他生小孩」，更表示「想拿掃把把他趕走」、趕快把他「抓起來」，由於中度智能障礙，對於本能、直覺會直接表達喜好與否，可見小穗的情緒反應是厭惡不舒服的，且檢警調查摩鐵住宿紀錄時，曾男還曾經佯稱是與其符姓女友入住，被識破後才急忙改口。

高雄地院審理時，認為小穗對於口腹之慾等本能行為較無判斷能力，曾男見有機可趁，竟不顧6、7的鄰居之情，在有女朋友的狀況下，拐騙小穗進行性行為，又矢口否認犯行、未達成和解，態度不佳，依7個趁機性交罪處曾男4年6個月；曾男不服提起上訴，但高雄高分院駁回上訴，維持原判。