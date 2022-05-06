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急診醫崩潰了！怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」：沒有人力了

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,連身防護衣,隔離衣,兔寶寶裝。（圖／記者李毓康攝）

▲確診者湧入急診室只為開診斷書，讓醫護不堪負荷。（示意圖／記者李毓康攝）

 網搜小組／劉維榛報導

指揮中心指出，下周四（12日）起經醫事人員確認後，「快篩陽性即確診」，消息讓保險業者急著跳腳，有業者主張，理賠依據都要「取得證明單據」為主。面對確診者狂湧急診室，還不少人都是衝著證明書而來，這讓急診科醫師田知學怒喊，「已經分不出人力去開如此大量診斷書！」

「快篩陽性即確診」即將上路，恐讓保險業慘賠，陳時中於昨（5）日回應，「保險公司是要保條文，恐怕我們防疫單位沒辦法幫他們想這個問題。」

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事實上，日前急診醫師「J個醫生」就無奈喊話，有確診病患叫救護車，救護員不敢大意，著裝兔寶寶防護衣前往載人，殊不知對方根本無症狀，用意是要來急診開立「診斷證明書」。

病患甚至在診間內大言不慚直呼，「想趕快領到保險金」，一席話讓醫師感到心酸，「浪費一個救護車的車次，害真正需要救護車的其他民眾喪失就醫的黃金時間。」

▲▼台北聯合醫院仁愛院區醫護吃緊、疫情、病毒、急診、採檢。（圖／記者宋良義攝）

▲今日本土飆3萬6168例。（示意圖／記者宋良義攝）

這情況似乎在各大急診室不斷上演，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學稍早於臉書粉專痛批，「致保險公司，請不要再要求新冠肺炎確診者到急診室開立確診診斷書！已經分不出人力去開如此大量診斷書！這樣進出被採檢者擠爆的急診，還會增加感控曝觸風險！」

田知學也呼籲，「健保快易通可以查詢，各醫院App或確診訊息也有，居隔通知單也可以證明，病人授權保險公司還可以行文跟醫院申請病歷報告」，希望各界能讓醫護專注醫療工作，讓確診病人好好在家休養。

底下網友揪心力挺，「超級認同」、「其實理賠有兩年行使期，保戶不用馬上申請理賠（但有的人就是不願等），保險公司是依照保單制式規定條款去審核，沒辦法一一例外通融，也有難處，非常時期，大家先等等，互相體諒，不要急著申請理賠，造成醫護人員更多負荷」、「保戶可以委託業務人員向醫院透過網路申請診斷書及病摘」、「製造更多感染風險」。

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