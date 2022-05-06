南投+166！小吃部又4人染疫　只打2劑不戴罩聊天泡茶...將開罰

▲南投縣今天新增166例確診個案，其中28人為外縣市個案。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布確診人數166例，包含外縣市28例已轉外縣市衛生局，本縣共計138例，依據感染來源分類:家庭感染52例（37.68%）、職場感染18例（13.04%）、校園感染18例（13.04%）、朋友感染3例（2.17%）、其他感染未明47例（34.05%）；縣府衛生局指出，在職場確診個案中，有人在小吃部唱歌、聊天、不戴口罩，已有4人染疫，疾呼「病毒有多嚴重，不要不信邪！」

衛生局表示，有一位草屯鎮47歲女性為某小吃部員工，疑遭一位最先發病的外縣市同事傳染，自行快篩陽性，經採檢PCR陽性確診，而該小吃部已累積4例；衛生局進一步疫調發現，確診女子與同事不但泡茶聊天時未配戴口罩，下班後又同住在宿舍，密切接觸而增加感染機率，已緊急通知該業者加強環境清消，執行員工健康監測及管理。

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▲▼草屯鎮某小吃部員工傳群聚感染，相關單位於周邊公共空間進行清消。（圖／南投縣政府提供）

此外據了解，該小吃部染疫4人中，包括47歲確診女子在內的3人打滿3劑疫苗，但有1人只打2劑；衛生局長陳南松表示，4月22日起公布24類場域，會接觸不特定人士、或無法保持社交距離，以及高傳染風險者，都需要打滿3劑疫苗：如由旅行社承攬的團體旅遊、參加成員屬於不特定人士的旅遊，以及健身房、八大行業（舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、夜店、三溫暖等）等場合，請業者及民眾務必遵守該防疫規定，違者將依法開罰。

陳南松提醒民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

今日確診個案依鄉鎮別依序為：草屯鎮28例、南投市26例、埔里鎮19例、竹山鎮16例、仁愛鄉15例、名間鄉13例、鹿谷鄉6例、國姓鄉6例、集集鎮3例、魚池鄉2例、信義鄉2例、水里鄉1例、中寮鄉1例；截至5日止累計確診782例，目前居家隔離人數674例，居家照護人數496例，今日已解除隔離人數316例，住院中重症0例。