法國在台協會肯定香檳進口關稅降10%　林楚茵：台法期待已久的好事情

▲法國在台協會主任公孫孟發函民進黨立委林楚茵，肯定台灣與法國關係往前邁進。（圖／取自林楚茵臉書，下同，點圖放大）



記者林銘翰／台北報導

立法院會日前三讀通過修正「海關進口稅則第22041010號」，將香檳關稅由現行20%降至10%，民進黨立委林楚茵28日表示，自己今天收到法國在台協會主任公孫孟的信函，特別感謝她在這次些正案的努力，駐法大使吳志中、法國國會副議長、外委會副主席也紛紛發文致謝台灣。

林楚茵28日下午在臉書表示，前幾天立法院三讀通過香檳關稅合理化，將香檳關稅減半，讓民眾有更多選擇，更能提升台法日漸升溫的感情。今天自己收到來自公孫孟的信函，特別感謝她在這次修正案的努力，也肯定立法院正面回應法國近來友台的各項決議。

此外，台灣駐法大使吳志中也在臉書發文力挺，表達對這次立法院的修正由衷感謝。法國國會副議長Nathalie Delattre、外委會副主席Joël Guerriau、國會議員Aina Kuric及Arnaud Robine在台灣時間27日晚間，也都在推特發文致謝，並對台灣此舉表達肯定。

林楚茵認為，從法國國會的回應以及第一線外交人員發自內心的感謝，便知道香檳關稅合理化在台灣跟法國雙邊，都是一件期待已久的好事情。

林楚茵強調，法國不只是台灣重要貿易夥伴，更是歐洲議會現任輪值主席國，回應法國的友善決議，能讓台灣在歐洲爭取到更多發聲機會。

林楚茵說，遺憾的是國民黨立委不僅百般阻撓這項法案通過，甚至在質詢台藉著立法委員言論免責權污辱、影射她，更利用職權辱罵財政部長蘇建榮，對於惡意的不實指控，自己當場發言反擊，但也非常感慨「唯有思想骯髒的人，才會把善意都用醜陋的眼光來解讀」。

林楚茵批評，有國民黨這種專門扯台灣外交後腿的在野黨，「台灣要邁向國際，還需要其他敵人嗎？」還好民進黨團跟執政團隊堅持做對的事。

▼民進黨立委林楚茵催生香檳關稅調降 。（圖／ETtoday）