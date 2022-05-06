婦喊「先生」秒被K頭　「誤聽成畜生」拖吊場警衛：太常被罵了

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一名婦人走進華江拖吊場要領機車，對警衛喊了聲「先生」，下一秒竟遭警衛出手敲頭，婦人事後驗傷發現頭皮挫傷還出現血腫，家屬火大堅決提告傷害。拖吊場稱是警衛聽錯，把先生聽成「畜生」才出手，當下馬上致歉且如今已離職。警衛向警方坦承動手並解釋，「因太常被幹譙，以為這次又被罵」。

▲婦人（頭部打馬者）遭警衛K頭。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，69歲程姓婦人因為機車違停遭拖吊，上個月30日上午10點多到華江拖吊場領車，沒想到禮貌地喊了聲「先生」，就被54歲呂姓警衛敲頭，儘管程婦有戴安全帽，但頭皮仍有挫傷與血腫，家屬決定提告。

呂男於本月4日到案說明，向警方坦承動手，並解釋是因為「把先生聽成了畜生」，呂男還說，因為平常到拖吊場領車的民眾態度都很不好，經常出口罵人，有次呂男聽到民眾嗆了聲「幹X娘」，他火大問，「你現在是在罵誰！」但對方眼睛撇一邊冷漠說，「沒啊～我對著空氣罵」，導致呂男對前往領車的民眾都有些敵意。

而「先生」跟「畜生」在台語的念法上雖有差異，但呂男已經認定，前來繳費領車的民眾開口都是要罵人，所以他才在沒聽清楚的狀況下對程婦動手。警方訊後將全案依傷害罪嫌移送新北檢偵辦。