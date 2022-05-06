台北女深夜遛狗又不繫牽繩！害騎士摔斷4根肋骨　賠65萬獲免囚



▲台北一婦人深夜帶狗出門散步，因未繫牽繩讓狗亂跑，害機車騎士摔車受傷，最後雙方以65萬元和解。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名婦人深夜帶自家狗狗出門散步，卻不繫牽繩，讓狗隨意遊蕩，結果狗狗在穿越馬路時，和騎機車經過的蔡姓男子發生碰撞，導致蔡男摔車，造成創傷性腦傷、4根肋骨骨折等傷害。警察據報到場處理，婦人坦承犯行，事後以65萬和解。案經台北地院審理，以過失傷害罪判處婦人拘役30日，可易科罰金，緩刑3年。

闖禍婦人於110年7月26日晚間11時許，帶自家米克斯犬外出散步，卻沒繫上牽繩，任由狗狗四處遊蕩，還穿越馬路，適逢蔡姓男子騎機車行經和平東路3段與嘉興街交岔路口，和狗狗發生碰撞，蔡男連人帶車摔倒在地，造成創傷性腦傷、創傷性蜘蛛膜下腔出血、左側第6至第9肋骨骨折等傷害，並因病情產生躁鬱症。

警方據報到場處理，婦人當場自首，後以65萬和蔡男達成和解。經台北地院審理，認為婦人於公共場合遛狗，卻未做好防護措施繫上牽繩，導致狗與蔡男衝撞，造成傷害；但審酌都婦犯後態度良好，並與蔡男達成和解，且婦人目前沒有工作，生活仰賴子女，調解金也是由子女幫忙支付，以過失傷害罪判處都婦拘役30日，可易科罰金，緩刑3年。