13萬預約嘿咻17次！她只做1次就消失：交男友了　判免還理由曝

▲新北吳男和林女約性交1次8千，結果花了13萬餘元，只上床了一次，憤而提告，向林女要錢，經新店簡易庭判決林女免還錢。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／台北報導

吳男在交友網站認識林女，兩人約好上一次床給林女8000元，吳男覺得林女漂亮，陸陸續續先匯款給林女共13萬6千元，想先「儲值」後享受，結果吳男只和她嘿咻過1次，林女因「交男友了」就此消失，吳男憤而提告，經新店簡易庭判決，認為吳男要求林女以約會或性行為作為金援之對價，有違公共秩序及善良風俗，判決林女不用還錢。

吳男在交友網站認識林女後，兩人約好以約會、上床作為金援代價，上1次床給8000元，吳男很滿意林女的顏值，陸陸續續匯款13萬6千元，正好可以嘿咻17次。結果林女只和吳男上床1次就消失，還以種種理由拒絕約會，後稱自己已交男友。

吳男算一算，自己只嘿咻1次，至少損失12萬8千元，非常不甘心，要林女還他錢，結果從109年1月至7月，林女只陸陸續續勉強還了7千元，吳男憤而依消費借貸及不當得利提出告訴，要林女歸還13萬元。

吳男主張，就算兩人沒有消費借貸關係，林女也應該依不當得利返還錢。

林女認為，吳男給的錢是援交之對價，她是被包養，不是借貸，因為自己經濟困難，吳男想金援她，並沒表示要還錢或以發生關係作為代價，她因為認識現在的男朋友，想結束關係，怕吳男找來，才答應要分期還款。

經新店簡易庭判決，認為吳男要求林女以約會或性行為作為金援之對價，有違公共秩序及善良風俗，依民法屬無效，兩方均不得請求履行，判決林女不用還錢，駁回吳男告訴。