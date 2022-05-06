快訊／民進黨板橋「最美初選」　台日混血山田摩衣出線、蘇系新人吞敗

▲山田摩衣將獲得民進黨提名。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新北市議員選戰年底登場，民進黨6日公布第五選區（板橋）初選民調結果，現任議員黃俊哲以26.15％居冠，正國會推出的台日混血正妹新人山田摩衣居次，此外現任議員戴瑋姍、新人黃淑君、「老將」石一佑均順利出線，而蘇系推出的新人吳亞蓁墊底，未能通過初選考驗。

民進黨在板橋區提名5席，上演「6搶5」激烈競爭，包括現任議員黃俊哲、新潮流現任議員戴瑋珊、議員何博文交棒的湧言會新人黃淑君、蘇系立委張宏陸主任吳亞蓁、前市民代表石一佑、正國會新人山田摩衣都加入競逐，其中5人為女性，因而被媒體封為「最美麗戰爭」。

民進黨今天中午公佈初選民調結果，黃俊哲以26.15％居冠、擁有新人加權的山田摩衣17.7％居次、戴瑋姍17.41％第三、黃淑君以新人加權16.23％居第四、石一佑14.18％第五，而吳亞蓁儘管有新人加權，仍以8.33％飲恨吞敗，無緣獲得提名。

▲民進黨公布初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▲新北市議員戴瑋姍尋求連任。（資料照／賴品妤國會辦公室提供）

▲山田摩衣找來余天合體拍民調推薦影片。（資料照／山田摩衣辦公室提供）

▲新北議員何博文交棒給助理黃淑君，成功過關迎戰大選。（圖／翻攝自Facebook／黃淑君 理科媽媽）

▲新北市議員黃俊哲。（資料照／記者林敬旻攝）