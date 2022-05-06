　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨板橋「最美初選」　台日混血山田摩衣出線、蘇系新人吞敗

▲▼山田摩衣將獲得民進黨提名。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

▲山田摩衣將獲得民進黨提名。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新北市議員選戰年底登場，民進黨6日公布第五選區（板橋）初選民調結果，現任議員黃俊哲以26.15％居冠，正國會推出的台日混血正妹新人山田摩衣居次，此外現任議員戴瑋姍、新人黃淑君、「老將」石一佑均順利出線，而蘇系推出的新人吳亞蓁墊底，未能通過初選考驗。

民進黨在板橋區提名5席，上演「6搶5」激烈競爭，包括現任議員黃俊哲、新潮流現任議員戴瑋珊、議員何博文交棒的湧言會新人黃淑君、蘇系立委張宏陸主任吳亞蓁、前市民代表石一佑、正國會新人山田摩衣都加入競逐，其中5人為女性，因而被媒體封為「最美麗戰爭」。

民進黨今天中午公佈初選民調結果，黃俊哲以26.15％居冠、擁有新人加權的山田摩衣17.7％居次、戴瑋姍17.41％第三、黃淑君以新人加權16.23％居第四、石一佑14.18％第五，而吳亞蓁儘管有新人加權，仍以8.33％飲恨吞敗，無緣獲得提名。

▲▼民進黨公布板橋初選。（圖／民進黨提供）

▲民進黨公布初選民調結果。（圖／民進黨提供）

▲▼賴品妤10日晚間舉辦公投說明會 戴瑋姍。（圖／賴品妤國會辦公室提供）

▲新北市議員戴瑋姍尋求連任。（資料照／賴品妤國會辦公室提供）

▲▼山田摩衣找來余天合體拍民調推薦影片。（圖／山田摩衣辦公室提供）

▲山田摩衣找來余天合體拍民調推薦影片。（資料照／山田摩衣辦公室提供）

▲▼民進黨新北市板橋區議員參選人黃淑君。（圖／翻攝自Facebook／黃淑君 理科媽媽）

▲新北議員何博文交棒給助理黃淑君，成功過關迎戰大選。（圖／翻攝自Facebook／黃淑君 理科媽媽）

▲▼民進黨中執委黃俊哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員黃俊哲。（資料照／記者林敬旻攝）

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
沒PCR「竟被確診」收居隔通知！　衛福部回：那現在要怎樣
女裸身驚醒！　房東兒拿鑰匙闖入性侵
快訊／遭指是高登金主　昶虹首發聲回應
快訊／陳建仁回應快篩爭議！　再嗆「好好看書可增長智慧」
女星兒打完疫苗「氣胸肺塌陷」！緊急開刀
女網紅全裸「美胸依偎700年聖樹」！　峇里島民要關她
催生前產婦確診！醫護全防護上陣　女嬰順利誕生未感染
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市機關瘋買快篩劑！警察局每劑180元買最貴　衛生局每劑買59元最便宜

北市匡列竟有2套標準！教育局、衛生局認定不同　學生居隔完發現沒被匡

再嗆「好好看書」　陳建仁：前天就告訴秘書3條件「快篩可替代確診」

蘇系雙北議員繳「12中10」成績　蘇貞昌維持新北最大派系

議員質疑拒開兒童綠色通道　北市：已協調開設兒童防疫門診

拒開「兒童綠色通道」？許淑華質疑柯市府態度轉彎：缺乏同理心

快訊／民進黨板橋「最美初選」　台日混血山田摩衣出線、蘇系新人吞敗

日相強調台海和平對國際重要　外交部：反應民主國家心聲

快訊／國民黨團赴監院告發陳時中　轟高登「把指揮中心當盤子」　

快訊／民進黨中和初選結果曝　英系新人張嘉玲上榜、湧言會張志豪過關

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

夫帶亡妻布條重遊南橫　「怕她在等我實現承諾」

北市機關瘋買快篩劑！警察局每劑180元買最貴　衛生局每劑買59元最便宜

北市匡列竟有2套標準！教育局、衛生局認定不同　學生居隔完發現沒被匡

再嗆「好好看書」　陳建仁：前天就告訴秘書3條件「快篩可替代確診」

蘇系雙北議員繳「12中10」成績　蘇貞昌維持新北最大派系

議員質疑拒開兒童綠色通道　北市：已協調開設兒童防疫門診

拒開「兒童綠色通道」？許淑華質疑柯市府態度轉彎：缺乏同理心

快訊／民進黨板橋「最美初選」　台日混血山田摩衣出線、蘇系新人吞敗

日相強調台海和平對國際重要　外交部：反應民主國家心聲

快訊／國民黨團赴監院告發陳時中　轟高登「把指揮中心當盤子」　

快訊／民進黨中和初選結果曝　英系新人張嘉玲上榜、湧言會張志豪過關

亞洲首座「元宇宙XR Hub Taiwan」啟用　蔡英文與孫曉雅出席啟用典禮　

北市機關瘋買快篩劑！警察局每劑180元買最貴　衛生局每劑買59元最便宜

《藍調時光》學霸盧允瑞的小清新風格　只靠西外、短T就穿出自信感

狗妹強勢「嘴嘟姐姐臉上」　她歪嘴撇頭...臉上滿滿嫌棄媽笑爛

LIVE／診所加入PCR、電子圍籬退場　陳時中最新說明

美股驚魂！40年老手喊「和其他人一樣害怕」　市場心態徹底崩壞

快訊／陳將双隊友快篩陽性　取消出席今日兄弟開球

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？　崩潰過程曝

張家小弟達陣…黃老師聽斗內狂怒「超負荷算老幾」　網笑噴：老三

大考前應戰營養素秘笈！醫師推薦這兩種吃出記憶力鞏固晶亮

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

獨／官兵清槍不實「步槍在中山室擊發」　軍方大怒火速調查檢討

快訊／蔡壁如快篩陽「喉嚨些微癢癢」

稱高登是詐騙集團　她：陳時中居然這麼好騙

快訊／民進黨板橋「最美初選」　台日混血山田摩衣出線、蘇系新人吞敗

快篩可替代確診？　陳建仁再嗆：好好看書可增長智慧

批高登借屍還魂　他再曝1事酸陳時中

網友召喚陳建仁！才嗆柯文哲要看書　陳時中今宣布「快篩陽=確診」

1922國家隊耐罵不回嘴　網酸淪外包商

國民黨再爆：高登負責人「連續1年」沒繳勞工退休金　遭勞保局開罰

林靜儀衝急診PCR確診！他掀1句話酸爆

快訊／快篩難買！柯文哲曝最後一招「上呼吸道症狀急門診」民眾當場快篩

蔡英文送鳳梨酥當「見面禮」　日眾議員曝：這輩子吃過最好吃

桃園購4萬支59元快篩用到哪？藍議員質詢火力猛

快訊／侯友宜要求「快篩陽有症狀走防疫急門診」

更多熱門

相關新聞

高登棄標1700萬劑快篩　民進黨轟國民黨：噴口水添亂

高登棄標1700萬劑快篩　民進黨轟國民黨：噴口水添亂

國民黨立法院黨團4日質疑核准輸入快篩試劑的「高登環球生醫有限公司」，根本是資本額僅200萬的小吃店變身，引發社會譁然；高登昨天深夜宣布不參與投標，讓原本預計輸入的1700萬劑快篩成空，衛福部長陳時中5日受訪動怒，批評藍營介入正常商業活動。民進黨發言人李妍慧透過新聞稿批評，國民黨以政治干預商業，不僅打擊民間企業，使其商譽受損，讓國人急須的快篩試劑頓時減少了1700萬劑，呼籲國民黨停止在全民防疫之際，繼續噴口水添亂。

快訊／民進黨土樹三鶯初選七搶六　卓冠廷奪冠出線

快訊／民進黨土樹三鶯初選七搶六　卓冠廷奪冠出線

孕婦不能泡溫泉、濃妝燙頭髮？　婦團轟媽媽手冊變「恐慌手冊」

孕婦不能泡溫泉、濃妝燙頭髮？　婦團轟媽媽手冊變「恐慌手冊」

梁文傑：陳建仁不會去選地方首長

梁文傑：陳建仁不會去選地方首長

蔡其昌嗆盧秀燕「我不是軟腳蝦」　民調只差10多個百分點

蔡其昌嗆盧秀燕「我不是軟腳蝦」　民調只差10多個百分點

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

熱門新聞

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

快訊／瘦子無預警宣布結婚！

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面