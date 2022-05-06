全新科技「魔法拉提技術」讓你輕鬆成為防「溢」達人！

【企劃特輯】

疫情嚴峻，一般民眾待在家裡的時間是愈來愈長了，運動變少卻吃得更多，無形中不管男女老幼體重增加，身材變形已經成為全民的夢魘！由兩大天后吳淡如和林美秀共同代言的「第二代石墨烯塑崩褲+」，透過石墨烯可以促進循環代謝，加上全新「五大魔法拉提技術」還能快速解決女性下半身的困擾，讓該藏起來的贅肉不會到處亂跑、展現S曲線，只要用對方法，不用辛苦運動，你也是「防溢達人」！

▲林美秀、吳淡如連續第二年代言石墨烯塑崩褲。【官網優惠組】

「第二代石墨烯塑崩褲+」燃脂降肉超有感

「第二代石墨烯塑崩褲+」使用的是最新科技的特殊織品面料，這種最薄卻最堅硬的奈米材料，能釋放高能量遠紅外線波，達到深層代謝循環、促進燃脂、減緩關節疼痛，另外也針對女性的「腰、腹、髖部、大腿、小腿」5大部位對症下藥，就是要妳超有感！

▲「第二代石墨烯塑崩褲+」全新五大部位升級。【Pchome特惠組】

「科技3D體雕」織法 再大的「腹部」都能收 垂屁也能翹

女性經常有中廣型身材問題，為了解決肚腹肉微凸、腰線不明顯的困擾，致力於打造「未來褲」的PP團隊，研發出3D體雕版的「第二代石墨烯塑崩褲+」，首次將科技3D體雕技術運用在紡織工程中，就算46吋的腰圍身形，也能在穿上「第二代石墨烯塑崩褲+」後改變身型；因為在腰腹部採用「V型峰巢式編織術」、大腿採用「花托型上提術」，達到「科技3D體雕」的效果；可以將腹肉加壓、腰肉內縮、臀部上提，達到瘦身推脂的身材雕塑效果。

▲穿上「第二代石墨烯塑崩褲+」效果馬上看得見。

「輕鬆動 加倍瘦」不用拼命 就能燃脂減重

除了3D體雕織法可以讓身形更完美之外，因為「第二代石墨烯塑崩褲+」本身導入了可以幫助運動效能和提升循環代謝的「石墨烯材質」，穿上後只要行走三十分鐘，就可以達到跑步一個小時的運動效果，讓運動成果事半功倍。「第二代石墨烯塑崩褲+」同時可以促進小腿微循環，替小腿各個重要穴道按摩，讓久站久坐的痠麻感緩解，可以降低靜脈曲張的機率。

▲透過石墨烯讓身體產生微循環，讓代謝效果事半功倍。

▲身處防疫期間網紅們也穿著二代塑崩褲讓運動效果加倍，隨時保持好身材。

人氣大搶購 官方呼籲：「認明雷射標不要買到假貨」

因為「第二代石墨烯塑崩褲+」塑型效果太好，近期許多民眾不但送給母親外，也添購給自己或是另外一半，連藝人天菜媽咪、林昀希、高以馨也都極力推薦，造成市場上大搶購！業者提醒，為了杜絕仿冒品，這次在每件「石墨烯塑崩褲+」上增加品牌吊牌，每個吊牌上都有一組官方專屬限定碼及雷射仿偽標籤，更好分辨正貨假貨，以免出現仿冒品再度讓消費者受害的現象發生。

▲藝人天菜媽咪一致稱讚「第二代石墨烯塑崩褲+」塑型效果驚人。

五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7HU

PChome購物特惠組：https://chshop.work/ioMbp

實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/uhn-D3E_s2c

