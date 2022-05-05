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基隆圖書館服務再升級　5／10起3區全年度延長開放

▲基隆圖書館服務再升級 5／10起3區全年度延長開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆圖書館5／10起3區全年度延長開放。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提供市民更便利的閱讀服務，基隆市文化局今（5日）宣布自5月10日起，本市七堵區百福圖書館、信義區圖書館、安樂區圖書館等3館，將全年延長開放時間，週二至週六開放至夜間9時，使閱讀服務更升級。未來將參考本年度試辦狀況，進一步擴增延長開放服務館別，持續服務市民。

文化局長陳靜萍表示，111年基隆市文化局首度完成全市公共圖書館的行政體系整併，不同於過去由各區公所分別管理，文化局輔導的架構，而是以專業治理的精神，將全市10個公共圖書館整合由文化局統籌管理。

陳靜萍說，為讓服務能更便民，經過統計各區圖書館的借閱量後，選出使用率相對較高的3館，率先在111年試辦全年度延長開放服務，期望能夠更加貼合民眾的使用需求，提升城市閱讀風氣。

▲基隆圖書館服務再升級 5／10起3區全年度延長開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

陳靜萍提到，本市近年來推動閱讀有感，其中「110年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」調查中，基隆市首度獲得110年臺灣閱讀績優城市，在人口50萬以下整體閱讀力績優城市第三名。

此外，閱讀力指標在全國各縣市中，「每人持證比例」高達90%、「每人到館次數」3.2次同獲佳績，榮獲第一及第二名的殊榮。由此也可看出圖書館事業的進步與成長，本次市府挹注資源，推出延長開放服務，更是在圖書館的基礎服務前進了一大步，相信未來可看到更顯著的進步。

文化局表示，考量近期疫情發展，為兼顧閱讀品質並考量民眾健康安全，各區公共圖書館皆加強日常清潔與消毒作業，並備有圖書殺菌消毒機供讀者利用。同時文化局亦持續提供智慧閱讀站點服務，包含基隆車站、七堵車站以及基隆婦幼福利中心等3點自助取書服務，讓市民能夠讀得安心，相關資訊詳見「基隆市文化局」臉書粉專。

▲基隆圖書館服務再升級 5／10起3區全年度延長開放。（圖／記者郭世賢翻攝）

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