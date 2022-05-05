　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進：成本可控的清零才更有意義　社會上很多人愁工作、收入

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲《環球時報》前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海封城超過一個月，確診病例數終於下降，但也對經濟造成重大衝擊，大陸「動態清零」的防疫政策受到許多質疑。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進5日在微博上發文表示，清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用，「肯定不能用不斷封城來維繫新冠病毒的低傳播。」

胡錫進提到，自私的說，他有退休金，清零對我最好，「來一波疫情就別管花多大成本清零一次，我在家貓一陣，然後去安全的『社會面』嗨皮一陣，有啥不好的？」

胡錫進說，然而社會不能圍著他這種退休者的利益轉，社會上還有很多人在愁工作，愁收入，抗疫的目標其實是兩個，保生命安全，保經濟少受損失，「一旦抗疫付出的經濟成本比疫情傳播對經濟造成的打擊還要大，情況就會變得很糟糕。」

▼上海封城已超過一個月。

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

胡錫進指出，他強烈希望北京市能夠在控制抗疫成本方面形成一個突破，「清零很重要，但只有成本可控的清零才更有意義，才能鼓舞全國，起到示範作用。」

胡錫進說，他注意到，北京市為了控制成本做了很多探索，朝陽區到現在仍不封區，這應當算是很英勇的決策了，「我想說，如果北京用這一套收拾不了Omicron，它還是進一步傳播開了，那麼我覺得北京人得接受那一嚴酷現實，國家也要接受。」

胡錫進強調，肯定不能用不斷封城、切斷中國地區之間的人員聯繫來維繫新冠病毒的低傳播，那樣所導致的後果將比在世界其他國家看到的疫情失控後果更加嚴重，「經濟困頓會帶來一系列國內問題，也會惡化中國的國際處境。中國今年制定了5.5%左右的經濟增長目標，實際執行結果不能比這個目標差得太遠，我們必須為此而努力。」

胡錫進還說，在他看來，北京的抗疫屬於「背水一戰」，上海失陷了，北京如果也守不住不搞大範圍休克療法的底線，那麼人們對抗疫的綜合信心將受到沉重打擊，社會心理的防線將被擊穿，所以北京市肩負著十分重大的使命，「或者築牢低成本抗疫的底線，或者把實情告訴整個中國社會。前者需要智慧，後者需要勇氣。它們共同維繫的是實事求是這條生命線。」

▼封城導致眾多工廠減產、停工，嚴重影響經濟。

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／八點檔女星快篩陽性！　曾接觸確診者
資本200萬接16.5億快篩生意　「高登」公司空無一人現場曝
輕熟女酒後超狂　裸身大吃男友「父子丼」
快訊／凱基銀遭罰600萬！　挪用客戶款項
月子中心爆虐嬰！　5天寶寶遭「拎雞倒吊」
快訊／北投女騎士自撞分隔島亡　目擊者驚：血水橫跨2車道
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
羅志祥突宣布喜訊！　出道28年「謝謝你們的陪伴」
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

部分在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

胡錫進：成本可控的清零才更有意義　社會上很多人愁工作、收入

北京驚現「確診者PCR為陰性」！專家示警：對防控影響很大

香港海關全面改走「中式步操」　由解放軍駐港部隊提供訓練

被SEC列入預摘牌名單　京東：努力保持在美上市地位

趁封城一包水餃喊價800元！上海外送員「爽賺13萬元」被抓了

大連2輛有軌電車「驚悚撞擊」慘照曝！現場有人被抬出　官方通報

今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

上海1800家重點企業復工率逾7成　強調對復工條件「沒必要加碼」

美SEC再開鍘！京東、bilibili等88家中概股被列入「預摘牌名單」

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

部分在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

胡錫進：成本可控的清零才更有意義　社會上很多人愁工作、收入

北京驚現「確診者PCR為陰性」！專家示警：對防控影響很大

香港海關全面改走「中式步操」　由解放軍駐港部隊提供訓練

被SEC列入預摘牌名單　京東：努力保持在美上市地位

趁封城一包水餃喊價800元！上海外送員「爽賺13萬元」被抓了

大連2輛有軌電車「驚悚撞擊」慘照曝！現場有人被抬出　官方通報

今迎立夏！　古人在這天「吃狗、秤體重」　

上海1800家重點企業復工率逾7成　強調對復工條件「沒必要加碼」

美SEC再開鍘！京東、bilibili等88家中概股被列入「預摘牌名單」

竹縣+570「8成無症狀」　校園、移工宿舍成最大破口

寒居酒店今開幕！董座、主廚樂觀看待：盼成疫後國際客首選

必看動畫哭到啜泣！《螢火蟲之墓》首躍大銀幕　高畑勲影展登台

南投+151！8歲童接觸日快篩陰隔天轉陽　衛局：3天內快篩較準

蔣智賢一軍歸位　林琨笙蹲捕搭配陳鴻文

單驥／6G時代下如何確保消費者權益？允許民間加值型服務

端午節恐又沒火車搭！台鐵公司化喬不攏「基層擬罷工這4天」

部分在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

蘭嶼8月大男嬰確診　「負壓隔離艙」直升機後送台東

鄭伊健來台偵辦「網紅連續殺人事件」　搭擋《華燈》前2渣！

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

雲霄飛車卡77m高空　18人受困「步行下軌道」

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

和尚玩抖音　狂按5萬正妹讚被抓包

唐朝最精美鳳冠鑲370顆寶石 25歲公主或難產芳華早逝

長三角台胞子女轉戰南方考大學

封城一包水餃喊價800元！外送員爽賺13萬元

男嬰異物卡喉無PCR遭拒診　拖9hrs身亡

寵物小龍蝦被下鍋！男童淚崩後「真香了」

大陸日增5038例！北京關閉60多個地鐵站

今迎「立夏」吃狗、秤體重　

北京驚現確診者PCR為陰性！專家示警

上海：1800家重點企業復工率超過7成

大連2輛有軌電車驚悚撞擊！現場有人被抬出

全球首支Omicron滅活疫苗臨床試驗 未接種者可直接使用

更多熱門

相關新聞

封城一包水餃喊價800元！外送員爽賺13萬元

封城一包水餃喊價800元！外送員爽賺13萬元

上海封城期間物資短缺，竟有一名外賣騎手勾結社區保全哄抬物價，一包水餃賣到180元人民幣（約800元新台幣），獲利超過3萬元（約13萬元新台幣）。上當的民眾事後非常不滿，向警方檢舉此事，目前外賣騎手與保安都已經被抓。

上海：1800家重點企業復工率超過7成

上海：1800家重點企業復工率超過7成

大陸日增5038例！北京關閉60多個地鐵站

大陸日增5038例！北京關閉60多個地鐵站

北京持續暫停內用！朝陽全區居家辦公

北京持續暫停內用！朝陽全區居家辦公

特斯拉將在上海建「第二工廠」 Model 3+Model Y年產能45萬輛

特斯拉將在上海建「第二工廠」 Model 3+Model Y年產能45萬輛

關鍵字：

胡錫進上海封城

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面