北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

▲北京疫情持續升溫，但至今尚未封區，並放寬了入境隔離天數。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京市本波疫情累計544人染疫，官方雖持續維持「五一」連假期間各項防疫措施，但另方面又宣布放寬入境人員隔離天數為「10天集中隔離+7居家隔離」。大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進發文表示，北京為了控制成本做了很多探索，朝陽區到現在仍不封區，應當算是很英勇的決策了，「如果北京用這一套收拾不了Omicron，還是進一步傳播開了，那北京人得接受那一嚴酷現實，國家也要接受。」

根據北京市官方統計，從4月22日截至5月5日下午3時，北京累計報告544例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區，其中，朝陽區220例，房山區135例，通州區58例，豐台區41例，海澱區23例，順義區22例，石景山區13例，昌平區10例，大興區9例，東城區5例，西城區、密雲區和延慶區各2例，門頭溝區和經開區各1例。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京疫情涉及15個區，呈現傳播速度快、點多面廣的特點，社會面仍有零星隱匿傳染源，傳播途徑尚未完全阻斷。

北京目前仍維持「五一」連假期間的防疫措施，包含全市餐廳禁止內用、各類娛樂場所停止營業，並封閉超過60個地鐵站，還要求疫情最為嚴峻的朝陽區採取居家辦公。

另一方面，官方卻又宣布放寬隔離措施，北京市政府新聞發言人徐和建表示，根據Omicron變種病毒潛伏期短、臨床症狀較輕的特點，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制決定，調整北京有關風險人員隔離管理措施。

徐和建說，入境口岸為北京的，調整為實施「10天集中隔離加7天居家隔離」；隔離期間，按規範進行核酸檢測與抗原自測。入境口岸為國內其他地區的，若在當地集中隔離滿14天，即可參照國內人員政策進京，不滿14天原則上不得進京，不滿14天進京的居家隔離補足14天，不具備居家隔離條件的進行集中隔離。

對於北京本次的防疫政策，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進5日在微博發文表示，北京市為了「控制成本」做了很多探索，朝陽區到現在仍不封區，這應當算是很英勇的決策了，「我想說，如果北京用這一套收拾不了Omicron，它還是進一步傳播開了，那麼我覺得北京人得接受那一嚴酷現實，國家也要接受。」

胡錫進認為，北京的抗疫屬於「背水一戰」，上海失陷了，北京如果也守不住不搞大範圍休克療法的底線，那麼人們對抗疫的綜合信心將受到沉重打擊，社會心理的防線將被擊穿，所以北京市肩負著十分重大的使命，「或者築牢低成本抗疫的底線，或者把實情告訴整個中國社會。前者需要智慧，後者需要勇氣。它們共同維繫的是實事求是這條生命線。」