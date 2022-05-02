22元喝大杯美式！4大超商「開工咖啡優惠」來了　加碼免費吃甜點

▲迎接開工日，4大超商推出一系列咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

雖然51連假要結束了，不過別氣餒，明天開工喝杯咖啡打氣！以下就整理4大超商祭出的「咖啡優惠」，愛喝美式的你絕對不能錯過，換算下來最低每杯只要23元，另外還有「喝咖啡送甜點」活動，只要買1杯特大杯美式就能免費吃甜點。

●7-11

7-11即日起至5月3日於全門市祭出「CITY全系列咖啡飲品任3杯7折」（不提供線上寄杯），期間於OPEN POINT行動隨時取加碼推「CITY系列6大咖啡飲品51杯優惠組合價」，優惠品項有CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2400元、CITY CAFE大杯美式咖啡1160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2734元以及CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶（品項可任選）999元。

●全家

全家將於5月3日祭出1日「Let’s Café特大西西里咖啡嚐鮮價59元」限定優惠。

●萊爾富

萊爾富即日起至5月3日推出Hi Café咖啡「全品項第2杯7折」（價格不同以2件8.5折計）；另外，期間只要購買1杯Hi Café特大杯冰美式，就能免費吃「厭世甜點店」系列1款（提拉米蘇麵包、布朗尼蛋糕、岩燒蜂蜜蛋糕、檸檬流心磅蛋糕或肉桂捲），再加送1支限量動物湯匙。

▲買1杯特大杯冰美式就能免費吃1款甜點。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart將於5月3日祭出1日限定「大杯莊園級美式/拿鐵同品項買6送6（不限冰熱）」優惠，以大杯莊園級美式來算，平均每杯只要約22元，加碼用嚐鮮價就能爽喝夏季飲品，包括39元泰式奶茶、59元OLAND鳳梨蘋果果粒茶。