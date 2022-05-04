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男心情差駕車上山開瓦斯爐輕生　南投警救出意識模糊的他

▲中興分局員警及時阻止民眾於車內開瓦斯爐輕生的憾事（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興分局員警及時阻止民眾於車內開瓦斯爐輕生的憾事（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

蕭姓男子疑因心情不好，駕車前往中興新村郊山意圖輕生，警方獲報後緊急上山搜尋，10分鐘內就尋獲蕭男座車，發現他緊閉門窗、在車內將卡式瓦斯爐開到最大，所幸經勸說後，已意識模糊的蕭男終於願意開門，由消防隊送醫救治，及時阻止一樁悲劇。

中興警分局光明派出所巡佐賴水瞬、警員何如琦日前接獲武姓女子報稱，其蕭姓友人因情緒困擾想不開，揚言開一台灰色福斯皮卡要去中興新村妙華山尋短；警方火速前往中興新村妙華山，果然在觀音亭前方尋獲灰棕色福斯皮卡，但車窗緊閉，員警隨即拍打車窗、要求駕駛回應，蕭男才把車窗打開，員警隨即聞到一股濃濃瓦斯味，發現副駕駛座擺放卡式瓦斯爐、且開關已開到最大。

▲中興分局和草屯分局警方分別阻止民眾燒炭輕生和離家失蹤的憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興分局和草屯分局警方分別阻止民眾燒炭輕生和離家失蹤的憾事。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，蕭男當時意識已呈現模糊，員警見狀立即將瓦斯爐關閉、迅速轉報消防隊，並將他交付救護車送往草屯佑民醫院救治；報案人得知消息後，對警方積極協尋並挽救寶貴生命十分感謝。

草屯警分局草屯派出所員警高儀婷、蔡政言，則於4月25日晚間執行巡邏勤務時接獲羅姓女子電話報案，稱與其70歲父親與在電話中爭吵後，老父竟從台中市太平區住家離家，所幸羅女有為父親的手機裝設定位APP，發現人當時在草屯鎮虎山路，請求警方協尋。

高、蔡2人立刻前往定位點附近尋找，發現一名老翁因體力透支正由好心路人攙扶，經比對與羅女描述特徵相同，不過羅翁表示要到草屯鎮找朋友，因不清楚地址而迷路，但如何抵達草屯也說不清楚，警方便先將他帶返派出所休息並協助其返回親友家中。

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