考慮後打了！兒科醫曬小黃卡「我有帶孩子打疫苗」　首曝2症狀

▲兒科醫師陳木榮表示，已讓自家孩子接種疫苗。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台北市今開打兒童莫德納疫苗，其餘各縣市也陸續施打，卻有許多家長因副作用問題仍在觀望。兒科醫師陳木榮表示，曾在診所內接獲許多兒童疫苗疑慮，他答應過家長，若自己孩子打疫苗一定會通知，而他稍早也正式宣告，「我有帶我的孩子去打COVID-19疫苗。」

陳木榮在「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師 」曬出小黃卡，表示自己已帶孩子完成莫德納接種。他說，最近很多大人小孩來自家診所打流感、肺炎鏈球菌疫苗，「打完疫苗之後，我看爸爸媽媽的表情，就知道他們要開口問我，對於6～11歲的孩子打COVID-19疫苗的看法。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳木榮坦言，他都會和家長們說「這個問題好難！我也在考慮中」，表示自己個性沒辦法建議對方孩子打疫苗，結果自家孩子不打疫苗；也沒辦法忍受叫別人不打疫苗，後來自家孩子跑去打疫苗。「我只能跟你約定，如果我讓孩子打了疫苗，我一定會告訴你。」

陳木榮表示，打疫苗的好處及風險，他都知曉，也知道大流行時代，罹患疾病的可能性及後續風險。「每個人選擇打疫苗都有各自的考量，選擇不打疫苗也應該給予尊重。這些考量不是長久固定，也會隨著疫情演變而改變。」

依照門診及私訊時對家長們的約定，陳木榮表示，「我有帶我的孩子去打COVID-19疫苗」，也透露孩子打完疫苗隔天的狀況，目前孩子體溫37.3度、手臂痠痛，正常線上上課中。