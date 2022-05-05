【廣編】第19屆利百代之星繪畫比賽　「疫情下的寶藏」徵件至6／1

【廣編特輯】

圖、文／利百代提供

老品牌持續55年的兒童繪畫比賽，推動初衷無遺餘力

身為台灣指標性文具品牌「利百代」，自民國54年開始舉辦兒童繪畫比賽，歷經不同的世代，陪著許多人長大，儼然成為台灣歷史悠久的兒童繪畫活動之一，數年來累積的作品超過5萬份，作品中真實記錄了台灣美學發展的點點足跡。

隨著新世代的推展，利百代由來自COLOR星球的Q比天使，和一群好朋友們接棒推展「利百代之星繪畫比賽」，持續不斷鼓勵孩子們一起來畫畫，每年以不同的主題，引發孩子們無限的創作力，今年的主題－「疫情下的寶藏」，更是跳脫了以往孩童對夢想及未來的展望，而是以疫情為主題，讓孩童貼近時勢及重視現況，因為疫情從去年到今年重重的影響著我們的生活，透過孩童使用利百代的畫筆揮灑出更多的美學潛能及對現況的省思，是我們今年的繪畫比賽的初衷。

利百代之星繪畫比賽Ｘ疫情下的寶藏

邁入第19屆的利百代之星繪畫比賽，今年的主題－「疫情下的寶藏」，藉由孩童的畫筆，把對疫情的理解，透過藝術表達出來，除了能療癒人心，更能把許多彌足珍貴的事紀錄下來。小朋友用畫筆畫出他們眼中疫情下的獨特生活方式，把滿滿的創意及想像力發揮出來，活動時間至0601，還沒參加的小朋友動作要快！

利百代繪畫比賽活動小組表示，每天都有收到來自台灣各地小朋友充滿創意的作品，也可以從畫中感受到不同小朋友在疫情下的處境及生活方式，除了用自己擅長的繪畫來表達自己，我們也能透過不同孩子具有特色及風格的作品中，得到更多的省思空間。

Covid-19讓我們的生活產生了重大的改變。疫情帶來的不全是負面，反而給了人們及大自然帶來了難得的喘息空間，過去我們一直忙於拼成長，但疫情讓地球、生活停了下來，卻也提醒了我們，不管對生活還是環境，健康才是最重要的磐石。居家防疫期間，許多人拉進了親子關係、師生也更珍惜相處的時光、雇主更照顧員工、久未上岸的海龜，也罕見上岸下蛋，種種的改變，都讓人類、生態與精神，堆疊成通往幸福的三層金字塔。孩子的純真，讓他們可以用獨特的角度發掘疫情下的美好與幸福，讓大家帶來更多正能量。各位小朋友，快跟著爸爸媽媽一起畫出疫情下值得珍惜的寶藏吧！

