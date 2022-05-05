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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4度接觸確診者！被議員形容九命怪貓、台灣神童　柯文哲：我都有戴口罩

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲多次提及新冠疫情走向，被許多網友封為「預言家」；但指揮中心指揮官陳時中4日直言，「今天早上看到有印度神童，都不錯。」被視為在嘲諷柯文哲。面對柯文哲4度接觸確診者都沒染疫，民進黨台北市議員洪健益形容，柯文哲是「九命怪貓」，且不只是「台北神童」，而是「台灣神童」。

柯文哲5日赴台北市議會專案報告，洪健益表示，柯文哲4月13日接觸外賓、4月29日跟台北市議員侯漢廷同室開會、曾與台北市市場處長陳庭輝開會，以及5月3日貼身隨扈確診，但這些人確診後，柯文哲卻都沒有確診，所以做了一張「九命怪貓」圖卡，「你知道為什麼嗎？別人都可以確診，就你不會確診，你有什麼經驗可以分享給大家嗎？」

柯文哲先是將自己的口罩鼻梁片壓緊後，直言「我都有戴口罩啦！」自己都有將鼻梁片壓緊，「那個口罩要戴好，壓著鼻梁，這地方要封住。」

▲▼柯文哲赴台北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲赴台北市議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

洪健益認為，柯文哲可以公開呼籲民眾，戴口罩不是為了檢查、避免被罰錢，而是要確實戴好，「這樣就會像柯文哲一樣『九命怪貓』不確診。」而柯文哲則說，「一不小心還是會（確診）。」

洪健益說，柯文哲運氣不錯，雖然國民黨台北市議員應曉薇稱「台北神童」，但這樣是看不起柯文哲，「我們看一下『台灣神童』，你看看，不錯耶！你可以讓人家功奉耶！」並詢問要不要再對疫情做預言。

最後，柯文哲回應，自己估計全台到5月8日之後，確診數就會沒有意義，「因為會超過PCR量能，那時候最難，純粹用直覺來做決策。」在台北市醫院住院的人，有超過三分之一不是台北市民，因為台北市要幫忙北北基桃的民眾。

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