疫情降級防疫保單賠不賠？　國民黨團憂200萬保戶權益受損

▲國民黨團舉行記者會。（圖／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

由於本土疫情擴散使理賠風險爆增，產險業者的核保原則一日一變。國民黨立委謝衣鳳5日表示，指揮中心宣稱未來新冠病毒將由第五類傳染病降至第四類，屆時保險公司是否還會理賠？呼籲指揮中心和金管會盡速召開相關會議，提出防疫保單理賠指引，確保200多萬保戶相關權益；國民黨立委林奕華也示警說，防疫險理賠絕對是下一個未爆彈，金管會該提早評估，將金融曝險也納入隔離政策改變的參考因素之一。

國民黨團立委林奕華、副書記長鄭正鈐、謝衣鳯今天舉行「以篩代隔？配套類超前部署？快篩試劑在哪？保險不理賠？」記者會。

謝衣鳯指出，根據金管會5月3日所公布的最新數字，截至4月29日防疫保單承保數有227萬664件，理賠件數突破2萬件，總計理賠金額達8.5億元，更驚人的是，5月初在短短的4天就增加1.1億元。她質疑，確診人數增多，中央疫情指揮中心確診認定一變再變， 保戶想到的是，拿了顯示確診的快篩試劑，保險公司是否理賠？倘若保險公司拒絕，金管會又該如何處理保障保戶權利？其次是，不同廠牌的快篩試劑，準確度也不同，萬一A廠牌呈現陽，B廠牌呈現陰，該依哪一家快篩試劑檢驗結果為標準？

謝衣鳯質疑，依照台灣目前的篩檢量能，能夠應付每日爆量的快篩確診量？根據衛福部4月7日送到立法院的報告顯示，目前全國有250家指定PCR檢測機構，每日檢測量可達19萬4455件，但是根據5月4日確診通報數6萬6千063件，陽性率43.12%，倘若超過每日能夠檢驗PCR的量能，保戶要拿到PCR證明的時間，是否會跟買快篩試劑一樣，又要排隊？

謝衣鳯指出，中央指揮中心宣稱在未來，會將新冠病毒由現在的第五類傳染病降至第四類，屆時保險公司是否還會理賠？防疫表單有相當多的問題將會陸續浮現，顯然中央疫情指揮中心與金管會，並沒有共同討論過有關防疫保單指引，國民黨團要求中央疫情指揮中心和金管會盡速召開相關會議，提出防疫保單理賠指引，以確保200多萬保戶相關權益。

林奕華示警，防疫險理賠絕對是下一個未爆彈，但金管會卻還在睡，也不跟進超前部署，自從3+4後，後面4天到底賠不賠至今都還講不清，「自願上班就不賠？如果被雇主要求上班呢？」她說，金管會該提早評估，將金融曝險也納入隔離政策改變的參考因素之一，金管會應該盡速盤點各類型防疫型保單，以確保保戶權益。