台灣門號今起可綁定大陸手機銀行　突破性利多「泉州先行試點」

▲泉州舉行」兩岸融合發展系列活動，釋出突破性政策，台灣號碼可綁大陸手機銀行。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／廈門報導

大陸第16屆海峽論壇昨16日在泉州舉行「泉台築夢 智造未來」兩岸融合發展系列活動，宣布一項重要訊息，以後台灣手機號碼也可以綁定大陸手機銀行，限定泉州先試點試行，實施首日有8名台灣民眾使用台灣手機號碼簽約手機銀行功能，成為首批簽約用戶。

首屆兩岸中小企業暨兩岸徵信論壇昨16日在泉州登場，啓動儀式上，大陸首個「台胞台企登陸第一數據港」線上服務平台正式推廣。作為面向廣大台胞打造的「掌上」智慧服務平台，台胞台企登陸第一數據港線上服務平台立足於台胞台企往來、辦事、投資、工作、生活便利等內容，打造12個主題、48個應用場景。平台註冊台胞14533人、台企590家，訪問量已達267655人次。截至目前，已有三分之一應用場景能夠服務全大陸台胞

該論壇也釋出「突破性」對台措施，台灣號碼也可以綁定的大陸銀行帳號，台灣民眾到大陸工作發展或是旅遊，需要先辦理大陸手機號碼，再簽約手機銀行，才能綁定手機線上支付功能，程序繁瑣。

廈門銀行泉州分行行長助理曾澤南介紹，台胞入境後可以提供台灣個人手機號，前往銀行營業點簽約手機銀行等金融服務，之後可以綁定微信、支付寶，實現移動支付，整個辦理過程不超過20分鐘。

▲首日有8位台胞使用台灣手機號碼簽約手機銀行功能。（圖／廈門銀行提供）

該項對台新政策，暫時以泉州作為優先試點，之後陸續推廣到福建各地，推出首日已經有8位台胞使用台灣手機號碼簽約手機銀行功能，成為首批簽約用戶。

「簽約後，台胞們在大陸能夠實現移動支付自由，不管是旅遊還是出行，都比以前更加便利。」睿佳健康產業有限公司總經理邱俊傑分享，這項創新功能，可以進一步提升在大陸工作、生活的台胞享受本地金融服務的便利性。

台灣中華民族發展基金會董事長、台灣海基會前董事長林中森表示，「兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。」兩岸經濟合作互補性強、融合度高，前景光明、未來可期。

去年12月，《中共福建省委 福建省人民政府關於貫徹落實〈中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見〉的實施意見》正式發佈，提出充分發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，善用各方資源，深化融合發展。

泉州先試先行，面向全大陸推廣數據港線上服務平台，推出「台灣地區手機號碼簽約手機銀行功能」，增進台灣民眾福祉和享受同等待遇，建設台胞台企登陸第一家園的務實舉措。