La new集團「Lamigo那米哥宴會廣場」宣布熄燈　粉絲嘆：可惜了

▲Lamigo那米哥宴會廣場。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

La new集團旗下的子公司「Lamigo那米哥宴會廣場」自2011年起於新北汐止開幕，沒想到16日無預警宣布結束營業，讓許多粉絲感嘆回憶沒了。

「Lamigo那米哥宴會廣場」17日在臉書發文表示，「感謝多年來大家對那米哥的支持，我們於2024年6月16日結束營業」，「很多不捨、很多回憶，每一場喜宴、每一場外燴、每一場活動，我們都記得。再次感謝大家對Lamigo那米哥宴會廣場的喜愛與支持」。

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網友看完紛紛留言，「謝謝那米哥多年的陪伴，可惜我少了一個聚會的好地方」、「很喜歡港式飲茶的廣炒麵跟蝦餃欸」、「一直覺得它們很好吃，尤其停車方便，洗手間大又乾淨，價格也合理」、「在北部真的非常難找到完全符合你所說條件的餐廳，所以我吃十年了，也沒想到它還是休息了，太可惜」、「汐止還有好吃的飲茶嗎」、「在那米哥的回憶真的滿滿，很美好也覺得很幸福，感謝那些曾經的美好，珍重再見」。

據悉，「Lamigo那米哥宴會廣場」是La New集團旗下的子公司，為提升國民健康文化飲食並傳承世代的幸福，於2007年正式集聚菁英人才，加入專業宴會餐飲行列，並於2011年1月通過餐飲業食品安全管制系統HACCP國際認證。