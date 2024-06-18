快訊／孫安佐經紀人到案　關鍵噴火槍失蹤！警：主動交槍送驗

記者張君豪／台北報導

孫安佐經紀人朱男17日晚間現身信義警分局到案說明，他強調，當天攜帶的火槍沒有殺傷力，都是合法的，可以想成是一把「大型的打火機」，射程距離也不到1公尺，不在槍砲彈藥刀械管制條例的範圍，且當時警方都有在一旁，「我們不是白癡帶一把有殺傷力的在街上走，如果有違法，所長馬上就把我們帶回去了。」

16日凌晨，孫安佐與經紀人朱男到信義區，並現場攜帶瓦斯火槍，試圖當場實測，所幸遭到朱姓經紀人制止，朱男受訪表示，他們正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時將公開展示這些武器。朱男強調，火槍無插上瓦斯罐，瓦斯罐是放在包包裡，所以即使扣動扳機，火也不會點燃。



▲孫安佐經紀人到案說明。（圖／記者黃彥傑攝）



對此轄區信義警分局三張犁派出所長陳右霖表示，當天警方有掌握朱、孫兩人將到信義區辦活動資訊，但並未確認兩人攜帶何物抵達現場，到場也未告知警方要展示火槍，警方只能從外觀槍柄判斷，無法確定是違法的殺傷力器械，因此當下並無法立即以違反社會秩序維護法傳喚兩人到案。

由於適法關鍵問題在於孫安佐和經紀人朱男強調槍枝並無殺傷力，警方呼籲兩人主動將槍枝送交警方送驗，以釐清有無殺傷力及觸法疑慮。

►獨／北市中階警官驚爆性侵親生女 挨告厚顏急送報告：5／1退休



►獨／狼警4月初遭控性侵親生女 2周後才拔主管仍未受懲處

►竹聯戰堂成員擁槍毒 藏新北社區大樓頂樓...特勤警攻堅逮4嫌

