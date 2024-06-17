「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝「睡夢中停止呼吸亡」恐怖專業手法

▲黃姓凶手（坐者）被警方借提時，假裝癲癇、行動不便，最後遭戳破謊言。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

16年前的烏日同志命案，凶手黃家慶與林姓實習醫師交往，學習不少醫學知識，於是教唆伴侶為他偷來管制藥物，會讓人迅速熟睡的「牛奶針」與「肌肉鬆弛劑」。法醫指出，「牛奶加肉鬆」會讓人在熟睡中窒息而亡，是非常專業的殺人方式；而林姓實習醫師也因為偷藥，被拖下水，竟然還協助分屍、棄屍，傻傻為愛斷送前程。

黃家慶殺人計畫因為臨時跑出一個盧姓軍官而被破局，他卻未因此停手，甚至還提前動手。2008年11月7日上午，黃跑到阿翰的住處，讓他簽下同意書後，先注射俗稱「牛奶針」的睡眠引導劑propofol，使其熟睡，再注射被暱稱為「肉鬆」的肌肉鬆弛劑，果然，「牛奶加肉鬆」，讓阿翰窒息而亡。

法醫高大成解釋，注射「牛奶」會讓人很快熟睡，接著注射肌肉鬆弛劑，則會產生「抑制呼吸神經」的作用，被注射者會在睡夢中呼吸停止而死亡，這是相當專業的殺人方式。

▲阿翰被注射牛奶針（圖）後，再被注射肌肉鬆弛劑，在睡夢中窒息而死。（翻攝百度百科）

至於這些管制藥劑，正是擔任實習醫師的林男從醫院急診室偷來的，他也因為提供殺人藥物被黃拖下水。黃殺人後，通知林盡快回二人的愛巢，幫忙處理屍體，林因為害怕偷禁藥被發現，又擔心同志身分曝光，才同意協助分屍。

當時二人在浴室打算將阿翰的屍體支解，本來想用電鋸，但怕吵到鄰居，改用鋸子分屍，又怕鮮血到處噴賤留下微物跡證，於是林建議，用滾燙的開水澆淋屍體，減少血水流出。二人坦承，將死者支解成15塊後，丟棄在筏子溪、大肚山區等地，警方動員大批人力，只找到部分屍塊，勉強可以拼湊成軀幹，頭部與四肢至今下落不明。

▲偵辦此案的許銀湶（圖）說，原本堅不吐實的黃姓凶手，因同志情人一句話瓦解心防。（鏡週刊）

全案進入法院審理後，黃為了減輕罪刑，瞎掰阿翰與他相約殉情，所以請他注射禁藥，但他殺死對方後臨陣退縮；接著又說自己有精神疾病，要家人作偽證，聲稱他常幻想自己是特務，不過，都被法官打臉，最後被依殺人等罪判處無期徒刑定讞；林男則被依毀損、遺棄屍體罪判刑1年4個月，並遭學校開除，因盲目的愛斷送大好前途。



更多鏡週刊報導

【殺人改命抓交替】通緝犯縝密分屍拚重啟人生 因伴侶一句話崩潰認罪

【殺人改命抓交替1】詭異找搬家公司只運一卡行李箱 警登門見2跡證驚揭分屍案