　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝「睡夢中停止呼吸亡」恐怖專業手法

黃姓凶手（坐者）被警方借提時，假裝癲癇、行動不便，最後遭戳破謊言。（東森新聞提供）

▲黃姓凶手（坐者）被警方借提時，假裝癲癇、行動不便，最後遭戳破謊言。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

16年前的烏日同志命案，凶手黃家慶與林姓實習醫師交往，學習不少醫學知識，於是教唆伴侶為他偷來管制藥物，會讓人迅速熟睡的「牛奶針」與「肌肉鬆弛劑」。法醫指出，「牛奶加肉鬆」會讓人在熟睡中窒息而亡，是非常專業的殺人方式；而林姓實習醫師也因為偷藥，被拖下水，竟然還協助分屍、棄屍，傻傻為愛斷送前程。

黃家慶殺人計畫因為臨時跑出一個盧姓軍官而被破局，他卻未因此停手，甚至還提前動手。2008年11月7日上午，黃跑到阿翰的住處，讓他簽下同意書後，先注射俗稱「牛奶針」的睡眠引導劑propofol，使其熟睡，再注射被暱稱為「肉鬆」的肌肉鬆弛劑，果然，「牛奶加肉鬆」，讓阿翰窒息而亡。

法醫高大成解釋，注射「牛奶」會讓人很快熟睡，接著注射肌肉鬆弛劑，則會產生「抑制呼吸神經」的作用，被注射者會在睡夢中呼吸停止而死亡，這是相當專業的殺人方式。

阿翰被注射牛奶針（圖）後，再被注射肌肉鬆弛劑，在睡夢中窒息而死。（翻攝百度百科）

▲阿翰被注射牛奶針（圖）後，再被注射肌肉鬆弛劑，在睡夢中窒息而死。（翻攝百度百科）

至於這些管制藥劑，正是擔任實習醫師的林男從醫院急診室偷來的，他也因為提供殺人藥物被黃拖下水。黃殺人後，通知林盡快回二人的愛巢，幫忙處理屍體，林因為害怕偷禁藥被發現，又擔心同志身分曝光，才同意協助分屍。

當時二人在浴室打算將阿翰的屍體支解，本來想用電鋸，但怕吵到鄰居，改用鋸子分屍，又怕鮮血到處噴賤留下微物跡證，於是林建議，用滾燙的開水澆淋屍體，減少血水流出。二人坦承，將死者支解成15塊後，丟棄在筏子溪、大肚山區等地，警方動員大批人力，只找到部分屍塊，勉強可以拼湊成軀幹，頭部與四肢至今下落不明。

偵辦此案的許銀湶（圖）說，原本堅不吐實的黃姓凶手，因同志情人一句話瓦解心防。（林慶祥攝）

▲偵辦此案的許銀湶（圖）說，原本堅不吐實的黃姓凶手，因同志情人一句話瓦解心防。（鏡週刊）

全案進入法院審理後，黃為了減輕罪刑，瞎掰阿翰與他相約殉情，所以請他注射禁藥，但他殺死對方後臨陣退縮；接著又說自己有精神疾病，要家人作偽證，聲稱他常幻想自己是特務，不過，都被法官打臉，最後被依殺人等罪判處無期徒刑定讞；林男則被依毀損、遺棄屍體罪判刑1年4個月，並遭學校開除，因盲目的愛斷送大好前途。


更多鏡週刊報導
【殺人改命抓交替】通緝犯縝密分屍拚重啟人生　因伴侶一句話崩潰認罪
【殺人改命抓交替1】詭異找搬家公司只運一卡行李箱　警登門見2跡證驚揭分屍案

ET快訊
快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句
畫面曝！「轎車如坦克」暴衝撞玉珍齋　遊客嚇傻
台積電挖到遺跡停工！　網驚：歷史系的復仇
POP心靈課程詐2584萬　教授醫生都被騙
快訊／駕快艇闖淡水河　陸男遭羈押禁見
快訊／玉珍齋遭撞慘況曝光！　業者喊：損失破百萬
大同區男街頭開槍　真理褲妹拉扯畫面曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句話

硬起來！酒駕女國3自撞亡　國道七隊封閉交流道入口攔檢酒測

恐怖畫面曝！鹿港「轎車如坦克」暴衝撞進玉珍齋　遊客們目擊嚇傻

超衰！嘉義男站騎樓下遭飾板砸頭　市府要店家限期修繕

快訊／解放軍前艦長駕艇衝淡水河　喊「投奔自由」遭羈押禁見

POP心靈課程詐2584萬　教授醫生「社會賢達」都被騙

玉珍齋遭撞現場慘況曝光！　業者喊「損失破百萬」：拚明天復業

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝「睡夢中停止呼吸亡」恐怖專業手法

炸街猴太超過！排氣管爆出110分貝　逼近「飛機停機坪」噪音

國2桃園段砂石車爆胎撞2車！小黃變「夾心餅」　一度回堵3公里

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句話

硬起來！酒駕女國3自撞亡　國道七隊封閉交流道入口攔檢酒測

恐怖畫面曝！鹿港「轎車如坦克」暴衝撞進玉珍齋　遊客們目擊嚇傻

超衰！嘉義男站騎樓下遭飾板砸頭　市府要店家限期修繕

快訊／解放軍前艦長駕艇衝淡水河　喊「投奔自由」遭羈押禁見

POP心靈課程詐2584萬　教授醫生「社會賢達」都被騙

玉珍齋遭撞現場慘況曝光！　業者喊「損失破百萬」：拚明天復業

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝「睡夢中停止呼吸亡」恐怖專業手法

炸街猴太超過！排氣管爆出110分貝　逼近「飛機停機坪」噪音

國2桃園段砂石車爆胎撞2車！小黃變「夾心餅」　一度回堵3公里

張學友一開口他秒噴淚！　準金曲新人激動喊：可以這麼幸福嗎

桃園體育局力挺　2024台越盃越南同鄉足球賽雙連坡足球場開打

Apple Watch還能這樣用　獸醫綁在1部位「測獅子心率」震撼畫面曝

快訊／偷渡來台遭羈押！阮芳勇被問「會後悔嗎？」　笑回一句話

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每周2天「免運吃到飽」

《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率」冠軍　牛津大學連續7年認證

統一獅下半季首次「攻蛋」　閻奕格、陳勢安7月7日獻唱

宜蘭3人獲得百大青農獎　林姿妙勉持續發光發熱

心愛衣服洗到破洞、洗完衣服還是沾毛屑？6個洗衣小撇步輕鬆還原乾淨清新

《東京復仇者》動畫續篇確定製作！新企劃《童話復仇者》公開

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

社會熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

女罹漸凍症悶死2歲女兒　自戕獲救被起訴

即／銘傳艦24歲上兵深夜跳海！游到和平島求救

瞎掰台大教授無套性侵！女學生反悔改辯詞下場慘了

即／國3酒駕女自撞壓引擎蓋下　 搶救一夜不治

獨／租屋處深夜惡火　日籍男星昏迷291天現況曝

17歲少年持刀猛砍陸軍一兵　他腿部動脈遭砍斷慘亡

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面