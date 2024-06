旅美作曲家江宜臻攜手台灣新銳導演陳維揚　北美開拍微電影「晚餐計畫」

▲旅美作曲家江宜臻攜手台灣新銳導演陳維揚,製作微電影「晚餐計畫」。(圖/江宜臻提供,下同)

記者陳弘修/台北報導

旅美作曲家江宜臻曾在2022年獲得喬恩·維克斯電影配樂獎(Jon Vickers FIlm Scoring Award),創下第一位獲此殊榮的台灣人,同時也是第一位獲得此獎的女性,她的最新動向近來也因為北美影響力最大的KAZN AM1300中文廣播電台邀請她為微電影《晚餐計畫》(The Meal Plan)創作配樂,再度於北美文化界與當地掀起討論與關注。

《晚餐計畫》(The Meal Plan)由台灣新銳導演陳維揚執導,是一部以美國華裔社區「老人關懷」為主題的影片,由全球最大華文媒體集團之一的「美國多元文化廣播集團(MRBI)」出品,也是陳維揚與江宜臻兩位台灣創作者首度合作,並嘗試以創新的配樂方式來激發演員的表演。

江宜臻表示,《晚餐計畫》(The Meal Plan)描述一位住在美國華裔社區的獨居老人,與擔任社區管理員的活潑女孩意外相遇,他們從一開始的生疏到互相理解,並嘗試解決各自的難題。

「這次配樂創作的合作模式十分新穎,一般而言,配樂都是在影像拍攝完成後才開始創作的,然而導演陳維揚與她進行一個大膽而特別的實驗,導演也要求她在招募演員前先創作出各主角們的主題旋律,在演員試鏡時,播放這些主題旋律讓演員們在主題旋律下自由發揮」。

江宜臻強調,這個新的作法,激發演員的表演靈感,讓演員們都有全新的體會及表現。試鏡結束後,一位演員還特別對她說:「Thank you ! Your music helped me a lot !」