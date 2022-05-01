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今天周日能買快篩嗎、唾液快篩何時上市？快篩實名制11QA全解答

▲新冠肺炎快篩劑實名制上路首日。（圖／記者林敬旻攝）

▲家用快篩實名制開賣，外盒會印有政府專用貼紙。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文、陳威廷／整理報導

家用快篩實名制開賣，今（5/1）周日不分身分證尾數單雙皆可購買，不少健保特約藥局營業前門口已現大批民眾排隊搶買。提醒民眾，出門前也可上健保署提供的「藥局存量地圖」搜尋，家裡附近哪裡還有快篩，就能快速取得，詳細規定《ETtoday新聞雲》整理懶人包提供大家參考。

Q1：實名制家用（抗原）快篩何時開賣？

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A：指揮中心宣布，家用快篩試劑販售實名制自今(2022)年4月28日上路。也就是說28日起，就可在各大健保特約藥局買到實名制快篩。

Q2：什麼方式才能買到？一份多少？

A：此次快篩實名制依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式，持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。1人1份5劑，共500元。並以身分證字號尾數單雙號進行分流：

單號：星期一、三、五
雙號：星期二、四、六
週日：開放全民皆可購買

Q3：怎麼樣才能最快掌握附近藥局的快篩存貨量？

A：健保署提供家用快篩試劑供需資訊平台，有4種快篩存量地圖可快速找到你家附近藥局哪裡還有貨。

4種家用快篩試劑地圖查詢：【COVID-19實名制快篩試劑地圖】　【台灣COVID-19快篩試劑購買地圖】　【家用快篩熱度圖】　【LINE搜尋

▲▼4/28起實施快篩實名制。（圖／指揮中心提供）

Q3：有限制購買數量嗎？

A：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，指揮中心指揮官陳時中表示，「排隊時還是一人一卡，你可以拿別人卡來排，不要一人很多卡」。另視情況公布下一輪日期。販售資訊可至健保署食藥署藥師公會實名制快篩－販售地圖等官網查詢。

Q4：只能在藥局買得到快篩試劑嗎？

A：陳時中強調，現行通路，包括量販店、便利商店的販售沒有取消，大家仍可在這些地方購買，維持三個管道一個公費快篩的方式。據了解，醫療器材販賣業者、醫療器材行、4大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）、屈臣氏、康是美、家樂福、全聯、寶雅、HOLA、台隆手創館等地都有販售。

OKmart是採會員預購制；全聯23日宣布，在北北基、桃園市有藥商執照許可門市391家陸續開賣「亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入」，限量2萬組，每店限量開賣，售完為止。其他販售地點大多都是以門市現貨為主，若民眾怕撲空，可以先致電詢問門市是否有現貨，再前往購買。

▲▼快篩實名制懶人包。（圖／藥師公會全聯會提供）

▲一圖看懂如何購買實名制快篩。（圖／藥師公會全聯會提供）

Q5：醫院使用快篩和家用（抗原）快篩差在哪？

A：中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「抗體快篩」是為了解個案是否感染過或打完疫苗也會測抗體快篩。「目前使用抗體快篩都是有侷限性，所以我們現在驗抗體都是看是否為舊案，或是是否用中國製疫苗，但實際抗體還是要去實驗室。」他也呼籲，家用抗體快篩市面上沒核准，若有人提供使用，不建議民眾使用「抗體快篩」，建議使用「抗原快篩」檢驗是否確診。

Q6：如何辨別真假家用快篩試劑？

A：指揮中心提醒，民眾購買時，應確認產品名稱是否有「家用」，包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣，以及產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。

▲▼快篩試劑,家用快篩,快篩陰性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲▼民眾購買快篩試劑時，應認明「家用」2字及防疫專案核准製造／輸入字號。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲▼快篩試劑,家用快篩,快篩陰性。（圖／記者李佳蓉攝）

Q7：目前國內核准專案製造／輸入之快篩試劑廠牌有哪些？

A：目前衛福部核准家用快篩試劑是屬「抗原快篩試劑」，但是否買得到仍得看廠商製造鋪貨狀況。

▼專案製造／輸入家用快篩試劑核准名單。（圖／記者李佳蓉製，點圖可放大）

▲▼專案輸入/製造家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單資訊。（圖／記者李佳蓉製）

▲▼專案輸入/製造家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單資訊。（圖／記者李佳蓉製）

專案製造／輸入家用快篩試劑核准名單這邊查

Q8：誰應該要使用家用快篩？

A：認為自己有症狀或風險者即可快篩。此外，曾與確診者接觸或收到與確診者足跡重疊簡訊者，若有症狀請直接前往PCR採檢，無症狀者建議快篩。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，一般民眾不需要天天快篩，只有符合4種情況才需要，分別為確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊。

此外，若快篩結果為陰性也不代表安全無虞，有可能是偽陰性，或是採檢時病毒量較低無法被偵測，後續請遵循疾管署防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。

Q9：我可以領公費快篩試劑嗎？去哪領？

A：公費快篩試劑非免費領用，必須經醫師評估後才可發放。此外，未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，不符合試劑發放資格；若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

目前全台共有619家診所可領公費家用快篩，民眾可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖／發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖，或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

Q10：我可以去醫院公費快篩嗎？

A：醫院公費快篩採檢對象原則上以TOCC有職業暴露風險，或與近期感染事件公告活動足跡及其他人群聚集場所旅遊史，或依地方政府專案執行擴大採檢者為主。

Q11：唾液快篩可透過實名制買到嗎？

A：食品藥物管理署已通過專案輸入核准的韓國製家用唾液快篩，未來快篩可有免戳鼻新，是否會納入快篩實名制來供應，指揮中心表示，會再和專家討論，重點是能證明準確度可到更高Ct值。

Q11：唾液快篩準確度如何？值得信賴嗎？

A11：指揮中心表示，據長庚醫院檢驗結果，Ct值低於 23、24時可被唾液篩檢驗出，鼻咽快篩Ct值超過27即能驗出結果，唾液採檢敏感度較低，但有其方便性。

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