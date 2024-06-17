苗栗鯉魚潭水庫蓄水率99.9%　鋸齒瀑布美景睽違250天再現

▲鯉魚潭水庫接近滿庫，17日傍晚出現自然溢流美景 。（圖／鯉魚潭水庫管理中心提供）

記者楊永盛／苗栗報導

供應大台中和苗栗民生和灌溉用力重任的鯉魚潭水庫，歷經枯水期低水位令人擔憂景象，受助4月底幾波梅雨助攻，集水區大進補，蓄水率接近100%，今（17）天傍晚5時傳來好消息，全台唯一的鋸齒堰溢洪道，因滿庫效應開始自然溢流，無數道絲狀瀑布勢必吸引民眾爭相觀賞季節限定美景。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源今傍晚說，鯉魚潭水庫去年8月中旬開始自然溢流，水位介於滿水位300m之間長達約2月，後因時序進入枯水期，水位10月中旬開始往下降，加上今年春雨水情不佳，直至4月5日來到最低水位276.07m（蓄水率32.81%），接連幾天水庫入流量與出流量相當，水位呈現持平中。

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▲鯉魚潭水庫接近滿庫，17日傍晚出現自然溢流美景 。（圖／鯉魚潭水庫管理中心提供）

鍾清源表示，所幸自4月24日及25日集水區降下約130mm及時雨，水位開始明顯往上升，再經5、6月份幾波梅雨助攻，並感謝上游的台電公司士林堰積極發電引水挹注下，水位持續上升中，終於等到今天傍晚5時、距離去年10月11日睽違250天後，有效蓄水量來到11541.92萬立方公尺、蓄水率99.9%，再現滿庫後 自然溢流美景。他說，經統計歷史資料，除百年大旱、109年水庫未滿庫溢流外，每年都會滿庫溢流。

▲鯉魚潭水庫接近滿庫，17日傍晚出現自然溢流美景 。（圖／翻攝經濟部水利署官網）

鯉魚潭水庫集水區位於苗栗縣大湖鄉、卓蘭鎮與三義鄉，主要供應苗栗縣及臺中市的各種用水，同時具有觀光、灌溉、防洪、發電四大功能，主壩高96公尺，集水面積53.45平方公里，總蓄水量1億2千6百萬立方公尺，為苗栗縣境內最大的水庫，93年7月7日第1次滿庫溢流。全台唯一的鋸齒堰寬66公尺、高6.6公尺，鋸齒狀溢洪道設計，讓溢流呈現絲狀瀑布，自然美景讓許多民眾就算不辭老遠也要跑一趟賞景。