美國前阿肯色州長赫卡比訪台　林佳龍：持續推進台美經貿合作與緊密夥伴關係

▲外交部長林佳龍準備了台灣小籠包造型的器皿給美國前阿肯色州長赫卡比（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比 （Mike Huckabee）率團訪台，17日與外交部長林佳龍會晤，並就國際情勢與台美關係深化，交換意見。赫卡比表示，他向來支持台灣，對台灣非常有信心，自己也在教育女兒時從小也告訴她必須堅定支持。林佳龍則表示，台美在區域民主治理、教育、海巡、公共衛生、國際發展援助等多項領域已建立對話平台，促進雙方制度化各項議題交流，未來也會在既定基礎加強各項實質合作，共同因應全球挑戰，強化台美全球夥伴關係。對於今年11月舉行的2024美國總統大選，赫卡比透露，他曾告訴前總統川普要把今年來參加總統賴清德520就職典禮的前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）找回來。

此次率團來訪的赫卡比，曾經擔任阿肯色州長11年，卸任後持續關注地方經濟發展與美國政治事務，他同時也是現任阿肯色州長莎拉桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）的父親，而莎拉桑德斯也曾經在川普執政時期擔任過白宮發言人。

據了解，赫卡比在17日晚間的歡迎晚宴中也特別與林佳龍見面，兩人針對以阿戰爭﹑俄烏戰爭，以及台美安全合作等議題，充分交換意見。陪同赫卡比出席晚宴的人士，還包括美國前議員麥可．J．拉穆魯 （Michael Lamoureux） 、大同公司董事長王光祥、美的智能董事長黃寶慧、立法委員許智傑等人。

在如何持續深化台美經貿關係的議題上，林佳龍也指出，會妥善運用既有台美經貿合作與對話機制，推進雙方經貿合作與緊密的夥伴關係，同時也會促請美方協助我方參與區域經濟合作建制，例如，持續運用「全球合作暨訓練架構」（GCTF）擴大與理念相近各國的多邊合作，包括人才訓練及產業整合，以增進台灣與區域的連結。

赫卡比向林佳龍表示，他自己曾多次造訪台灣，此行率團來訪也非常感謝林佳龍撥冗跟大家見面，並就國際情勢與台美經貿關係發展等議題，交換意見。赫卡比也強調，自己對台灣向來很有信心，所以在自己女兒很小的時候，就告訴她也必須堅定支持，在台美未來的合作上，他也繼續的支持與協助。對於即將到來的2024美國總統大選，赫卡比也分享自己的觀察與看法，他認為川普目前的贏面依舊不能小看，所以他也已經跟川普建議要把今年來參加總統賴清德520就職典禮的前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）找回來。

▲外交部長林佳龍與美國前阿肯色州長赫卡比就國際情勢與台美關係深化，交換意見。

▲美國前阿肯色州長赫卡比與外交部長林佳龍合影留念。