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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇系雙北議員維持「5中4」佳績　黃韋鈞意外落馬關鍵原因曝

▲▼民進黨新北議員參選人黃韋鈞完成100場市場掃街。（圖／黃韋鈞提供）

▲民進黨新北議員參選人黃韋鈞初選期間，完成100場市場掃街。（圖／黃韋鈞提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨近來處理雙北市議員初選，黨內「蘇系」接連搶下4席議員，被認為情勢大好，但4日公布新北第二選區（五股、泰山、林口）結果，昔日蘇貞昌競選總部發言人黃韋鈞意外落馬，讓政媒圈一片譁然。

行政院長蘇貞昌所屬「蘇系」，派系風格不同於其他系統，有團體記者會、派系活動，而是培養重要政治明星後，個別經營人馬，好比蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧、吳秉叡，以及張宏陸等人。

民進黨內如英系、湧言會、正國會或新潮流，都有顯著的團體記者會、舉辦活動；而蘇系本次地方議員選戰，只有在零星選區提出擬參選人。

最近，民進黨處理雙北市議員初選，蘇系一次次傳來捷報，台北市現任議員王閔生、新北第三選區新人翁震洲、新北第四選區的李余典、邱婷蔚等都順利過關，連取4席，被認為情勢大好；不過，4日新北第二選區（五股、泰山、林口）出爐，黃韋鈞意外落馬，讓政媒圈一片震驚。

黃韋鈞過去擔任蘇貞昌競選總部發言人，又有倫敦政經學院碩士的高學歷，從宣布參選以來就勤跑基層，總掛著討長輩歡心的笑容，且從內部民調顯示，他一直維持第二名的優勢，但在最後一刻遭到翻盤。

對此，新北地方人士接受《東森新媒體》記者訪問時分析，同選區的現任議員賴秋媚應該是關鍵，賴秋媚因為受惠婦女保障名額，等於保送過關，這意味這區直接是「湧言會」李宇翔、「蘇系」黃韋鈞的對決戲碼。

該人士說，賴秋媚的動向，勢必影響到李宇翔和黃韋鈞的勝負。他進一步指出，根據民進黨最終民調的結果來觀察，現任的賴秋媚民調竟然輸給李宇翔，而李宇翔卻衝高至第一名，不排除最後幾週賴秋媚應是把自己的部分樁腳讓渡給李宇翔，這確實讓蘇系的操盤措手不及。

不過，雖然「蘇系」折損一員備受各界看好的黃韋鈞，但目前還是繳出「5中4」的成績，放眼雙北，蘇系還有一席子弟兵吳亞蓁在板橋參選。

新北地方人士說，雖然吳亞蓁已是黨內大大小小選舉場的麥克風手，黨內人緣也不錯、政治歷練完整，但起步較晚，還是要更加努力，才有機會在競爭激烈的板橋區脫穎而出。

▼蘇系板橋市議員參選人吳亞蓁。（圖／吳亞蓁臉書）

▲▼蘇系板橋市議員參選人吳亞蓁。（圖／吳亞蓁臉書）

▼民進黨新北議員參選人黃韋鈞初選期間，完成100場市場掃街。（圖／黃韋鈞提供）

▲▼民進黨新北議員參選人黃韋鈞完成100場市場掃街。（圖／黃韋鈞提供）

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