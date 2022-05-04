快篩劑怪怪的！人妻驚喊「沒有棉花棒ㄟ」　醫一看笑噴：太衝動了

▲人妻買到的快篩試劑沒有棉花棒，醫師一看傻眼。（圖／柳雱邁授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

近一週已破12.4萬例本土確診，Omicron無所不在，也引爆「快篩之亂」一劑難求。小兒科醫師柳雱邁今（4）日在粉專PO文，指一名人妻私訊求問，表示買到的快篩試劑怪怪的，打開沒有「採檢棉棒」，照片傳來一看，才發現她買到的是驗孕盤，笑喊，「真的是太衝動了」。

小兒科醫師柳雱邁稍早在粉專分享一張LINE對話照，一名人妻下午有禮貌地求問，「柳醫師，問你一個問題喔！我覺得我買到的試劑怪怪der，裡面沒有棉花棒ㄟ。」為了加速確認買到哪一廠牌的快篩，請對方拍照傳來，沒想到下一秒畫面讓他驚呼，「你買的是這個？？？」

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▲家用快篩試劑有棉棒可採集鼻腔中的黏液。（示意圖／記者屠惠剛攝）

柳雱邁看到人妻傳來的照片當場傻眼，「這是驗孕盒（盤）吧？」外觀雖然與家用快篩試劑有幾分相似，但功能完全不同，推測可能是心急沒看清楚產品標示才買錯。他笑著說，「我知道買不到快篩心情會很阿雜，但也不能太衝動啊，下手之前眼睛要睜大一點。」

人妻驚覺自己鬧了笑話，直呼「也太丟臉了吧！真的要罵死老公。」最後也不忘感謝醫師解答。

網友看完這場鬧劇後笑成一片，「我笑到黑姑」、「這個兩條線～我會恭喜她」、「這個只好留著下次受驚用了」、「要出人命了」、「好好笑」。