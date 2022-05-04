境外消費糾紛難解　消保處建議民眾交易前審慎評估

▲包括線上遊戲等境外消費糾紛難解，消保處建議民眾交易前審慎評估。（圖／翻攝自pixabay）

記者許敏溶／台北報導

受疫情影響，宅經濟成為消費趨勢主流，但國內消費爭議案件量連續2年突破7萬件，行政院消保處今（4日）以台韓跨境爭議為例，僅有2成獲得妥善處置，建議消費者境外網購前要認明合法商家，並留存商品頁面、交易資訊與契約條款，個人之間（C2C）或與業者間（B2B）交易糾紛，多不受各國消保法規保護，建議消費者交易前審慎評估。

受到疫情影響，宅經濟盛行，但國內消費爭議案件量連續2年突破7萬件，消保處特別針對常見的境外網購及線上遊戲，研析相關案例，並以台韓跨境爭議為例，去（110）年共收到271件申訴，其中183件為網路購物爭議，僅38件獲得妥處，比例為20.8%，另萬88件為線上遊戲爭議，只有3件因獲Apple或Google平台退款，妥善處理比例處僅3.4%。

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消保處指出，目前跨境消費爭議雖然可透過消保處或我國民間消保團體與少數外國消保機構的合作關係，商請外國消保機構介入協調，但跨境本質上存在著「管轄權」、「法規適用」及「文化差異」等問題，不僅處理費時，且大多難以達到預期結果。

因此，消保處建議，若進行境外網購，購物前要認明合法商家，以免日後找不到賣家或遭到詐騙，消費時則要留存商品頁面、交易資訊與契約條款，以利主張權益，而且遇到商品瑕疵，或有品項、顏色、尺寸錯誤等狀況，消費者如主張業者自行負擔退貨運費或無條件解約，多會遭到境外業者拒絕，除非已訂在其契約條款中。

至於在線上遊戲部分，消保處提醒玩家，不要因為遊戲為中文介面而誤認為國內業者，建議可到「數位娛樂軟體分級查詢網」查詢，若是與未在國內登記或營運遊戲業者發生糾紛，即屬跨境爭議，而透過Google Play商店或蘋果App Store等支付平台付費之交易，遇爭議可試著同時向平台與遊戲客服申請退款。

不過，消保處指出，其他國家並無如同我國定型化契約應記載及不得記載事項等具強制力契約規範，以玩家遭停權為例，如果要求業者出示電磁紀錄或證據等訴求，外國業者常以業務機密為由拒絕，基於此原因，迄今尚未有韓國遊戲業者同意國內消費者申請退款或解除停權成功案例。