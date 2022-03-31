買屋小心！建商使用執照延遲勿配合改約　消保處：可要求遲延利息

▲預售屋消費爭議頻傳，圖為內政部日前擴大預售屋聯合稽查行動，發現有40個建案涉有違規情事。（圖／內政部提供）

記者許敏溶／台北報導

房市熱絡，但消費糾紛與申訴案也頻傳，行政院消保處今天（31日）指出，近來接獲消費者陳情，指部分建案未如期取得使用執照，建商竟以疫情、缺工、缺料為由要求消費者無條件配合修改契約，消保會提醒消費者，切勿無條件同意建商展延取得使用執照期限，以免交屋入住遙遙無期。

消保處從去年11月至今，總共接獲40件消費者陳情，主要狀況發生在預售屋等建案，因建商未能如期取得使用執照，竟以疫情、缺工、缺料為由，發函要求消費者無條件配合修改已簽訂的預售屋買賣契約，展延取得使用執照期限，倘消費者不願配合，建商就單方面解除契約，並將消費者已繳付房地價款無息（或加計年息5%）返還。

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消保處指出，根據現行現行「預售屋買賣定型化契約應記載事項」規定，建商必須在契約書中明確記載開工及取得使用執照的「期日」，建商若遲延取得使用執照，應按日給付已繳房地價款萬分之5的遲延利息給消費者。

▼消保處提醒民眾，切勿無條件同意建商展延取得使用執照期限。（圖／資料照片，照片人物與本事件無關）



若建商遲延取得使用執照超過3個月時，消保處表示，消費者除可以請求前述遲延利息外，並得主張解除契約，而且消費者主張解除契約時，建商應將消費者已繳房地價款退還，並應賠償違約金，且不低於房地總價15%，但以消費者已繳價款為限。

消保處提醒消費者，千萬不要無條件配合建商修改買賣契約，以免交屋入住時間遙遙無期，若遇建商提出不合理展延取得使用執照期限的交換條件，可檢具事證向各直轄市、縣（市）政府提出申訴。

消保處也呼籲建商，要是遲延取得使用執照，卻未依「預售屋買賣定型化契約應記載事項規定」給付遲延利息，甚或違法解除契約，倘經查證屬實，各直轄市、縣(市)政府將依消費者保護法第36條規定要求限期改善，屆期未改善者得依第58條規定，裁處6萬至150萬罰鍰，並得按次處罰。