突破使用限制！台東米國學校獲興辦事業許可 　朝多元功能規劃

▲台東縣長饒慶鈴（左三）親自前往頒發許可函。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東關山鎮農會所屬的米國學校，是台東縱谷地區重要旅遊景點，為提升米國學校現有建築的功能性，台東縣政府協助關山鎮農會取得興辦事業許可，4日縣長饒慶鈴親自前往頒發許可函時表示，藉此可重新規劃建物使用及增加功能性，包括規劃住宿及劇場等不同用途，期盼吸引更多旅客及提升整體遊憩品質。

近年關山有許多的發展和不同，像是縣府解決關山親水公園20多年的土地問題，協助取得用地開發許可，再爭取經費辦理關山小鎮周邊旅遊環境的改善工程，更新自行車道等老舊設施，讓關山以更優質的面貌呈現。

為帶動在地觀光產業發展，關山鎮農會於104年將閒置的舊碾米工廠改建成米國學校，米國學校所坐落的5筆土地，約30餘年前被編定為特定農業區特定目的事業用地，現有的大型倉庫雖有合法使用執照，但因早期未取得興辦事業計畫許可，導致後續無法變更使用執照用途，限縮了建物的功能性及利用性。此次關山鎮農會向縣府申請興辦事業許可，縣府跨局處共同檢視相關法規及計畫提報內容，僅不到三個月即審議通過，展現縣府團隊的高效率執行力。

▲饒慶鈴表示，可重新規劃建物使用及增加功能性，期盼吸引更多旅客及提升整體遊憩品質。

農業處長許家豪指出，現在通過興辦事業許可後，關山鎮農會可進一步活化建物空間，讓後續的規劃開發更具效益，也增進遊客的服務品質；藉由農村深度體驗遊程，將其中三棟倉庫分別規劃為住宿空間、鄉村劇場及農村教育解說中心，未來的米國學校將有更多元、更有利的發展契機。

米國學校坐落於省道台九線旁，向來是旅客慕名而來之處，除販售及推廣當地農特產品外，更設計一系列以米為概念的食農教育體驗遊程，如客家米食糕點製作、客家擂茶及香米包裝製作體驗等遊程，另附設餐廳，販售古早味碗公飯，以遠近馳名的關山米，搭配在地季節性新鮮食材，成為在地特色餐飲。

近年更於冬季休耕期間租用鄰近農田，架設稻草迷宮及種植向日葵花海，每年慕名遠道而來的遊客絡繹不絕。期盼在空間重新規劃後，也與鄰近的關山親水公園共同發揮依山傍水的地理優勢，進而帶動地方產業永續發展的目標。

