特色茶多一味！台東「紅烏龍」發表　結合慢經濟邁向國際

▲台東成立「台東紅烏龍」品牌，並舉辦發表記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「紅烏龍」是台灣近年來新興特色茶，台東縣政府特別創立區域茶形象，成立「台東紅烏龍」品牌，並於27日舉辦發表記者會。縣長饒慶鈴提到，藉由鹿野梅花鹿的視覺形象及故事，加深品牌記憶，未來也將跨界合作並製作專書等，期許擦亮「台東品牌」成為台灣特色的亮點品牌，並深化「台東價值」，讓各地民眾更加認識台東專屬滋味的紅烏龍。

饒慶鈴表示，鹿野茶區曾面臨沒落危機，茶改場台東分場2008年帶領鹿野茶農所研發出紅烏龍，口感甘潤、耐泡，突破了中低海拔茶區的困境，也為在地茶產業找到再發展的契機。台東得天獨厚的風土環境、茶農們持續精進製茶技術，加上這幾年鹿野地區結合茶餐、找「茶」小旅行，並推出各種茶製點心如茶餅、爆米花等特色產品，吸引更多人愛上紅烏龍的滋味。

▲台東鹿野曾是梅花鹿的棲息地，也是地名由來之一，因此品牌標誌設計取自梅花鹿頭的形象。

此次打造「台東紅烏龍」品牌，結合台東近年推動的慢經濟，建構出品牌獨特的慢生活體驗，推廣品茶靜心的慢文化，讓更多人透過茶來感受台東山海的靜謐，也透過茶邁向國際市場，讓紅烏龍茶成為台灣特色茶之一，帶動台東紅烏龍茶產業的振興，提升市場競爭力並活絡地區的發展與觀光事業。今天品牌發表，除了塑造統一品牌形象推行之外，縣府也協助地方店家升級再造，希望能吸引人才投入、青年返鄉，同時帶動整體台東觀光旅遊發展。

▲▼結合茶餐推出各種茶製點心如茶餅、爆米花等特色產品。

縣府說明，關於品牌形象的設計概念，源自於台東紅烏龍最興盛的茶區—鹿野，過去台東鹿野曾是梅花鹿的棲息地，也是地名由來之一，因此品牌標誌設計取自梅花鹿頭的形象，透過寫實描繪的手法與精緻的線條筆觸，呈現出經典復古的風格，展現國際化的品牌識別度，盼可以吸引不同族群的目光來打開知名度。

關於品牌的色彩計畫，源於紅烏龍茶的茶風味，橙紅色茶湯及帶有花香、蜜香及果香的獨特香氣，因此橘色系成為品牌色彩的主軸。

今年「台東紅烏龍」品牌已蓄勢待發，與許多商業品牌洽談合作及品牌衍生品規劃，如與「台灣康匠」旗下品牌「天天防護口罩」聯名茶口罩、易遊網的環島列車合作等，另外預計於7月在松山文創園區展覽露出，讓更多人認識紅烏龍。最特別的是還將製作「台東紅烏龍」的米其林指南手冊，透過茶業指南專書，集合台東紅烏龍茶產業的知識與訪談等，期盼透過多元的品牌活動，讓大眾更加認識「台東紅烏龍」。