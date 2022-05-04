沒戴口罩進超商遭勸...火爆男持安全帽攻擊店員！互告結果出爐

▲北市葉姓男子前往超商消費不滿被店員勸阻戴口罩，竟出手毆打，2人直接上演全武行。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區葉姓男子前往連鎖超商消費，因未戴口罩遭徐姓店員勸導，導致他心生不滿當場與徐員發生言語爭執，更拿手上安全帽毆打徐員，導致徐員左手臂、右膝等處受傷；徐員不滿受辱，也追出門外朝葉男下巴揮拳毆打，2人憤而互告傷害。士林地院審結，依傷害罪判處葉男有期徒刑3月、徐員有期徒刑2月。

起訴指出，去年8月14日晚間11時許，葉男不滿被勸導要佩戴口罩，當場與徐姓店員爆發衝突，並手持安全帽接續毆打徐員，徐員不滿被打，也追出店外徒手毆打葉男下巴、後頸部揮打2拳，導致葉男失去重心且暈眩後朝前倒地，受有右側眼及眼眶週圍挫傷、下唇擦傷、胸等傷，2人也互告傷害。

法院開庭時，徐姓店員辯稱：「我那天在超商門口，是想要嚇阻他，因為他一直向我攻擊，所以我才有出那拳」甚至解釋2人身高差太多，他揮的那拳並不會打到葉男眼睛，是葉男喝醉自己跌倒，不能把傷都算他的，只是自我防衛。

葉男則表示，自己站在門口，店員不知道拿什麼東西敲擊，之後就暈過去，臉部正面朝地板倒下去，但在消費前自己完全是沒受傷的。

對於徐員強調是「自我防衛」經法院勘驗影片發現，葉男離開超商後，徐員加快步行速度追出，舉起右拳向前揮擊並朝葉男下巴揮擊，葉男倒地後嘗試起身，又往前滑倒，勘認當時徐員並無面臨不法侵害，因此不採信他的辯詞。

合議庭審酌台灣處於新冠肺炎疫情期間，到人群密集公共場合或室內應戴口罩，已屬普遍社會大眾應自我要求的事，而2人彼此間並無恩怨嫌隙，相信徐員起初勸導是出於善意，並無刻意刁難；徐員遭毆打雖自覺受屈，但既然已經報警，應等警方前來處理，卻選擇被攻擊後，上前還擊，犯罪動機可理解。

法院考量，葉男犯後坦白傷害犯行，徐員則否認犯罪，2人始終無法達成共識，未能和解，兼衡2人犯罪手段、各自造成對方傷害程度，葉男自述：國中肄業智識程度，離婚，2名未成年子女，與前妻各扶養1名子女，目前為散工，月收入2至3萬元，徐員自述：國中畢業智識程度，未婚，無人待扶養，目前在超商打工，月收入1萬多元，依傷害罪判處葉男有期徒刑3月、易科罰金3萬；徐員有期徒刑2月、易科罰金2萬。