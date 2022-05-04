蔡壁如批周玉蔻節目抹黑柯文哲　將向NCC、CDC檢舉散播疫情假消息

▲民眾黨立委蔡壁如。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內本土疫情單日確診數每天創新高，台北市長柯文哲表示，預估年底將有400萬人確診，以美國1％致死率來算，將有4萬人病逝。但民眾黨立委蔡璧如發現《民視新聞台》的政論節目標題寫成「40萬死」，並批評是散波疫情假消息，她要具名向國家通訊傳播委員會（NCC）及疾管署（CDC）檢舉。

蔡壁如4日上午在臉書上傳一張擷取自《民視新聞台》政論節目「辣新聞」的畫面，並將標題中的「柯文哲亂放話『4000萬確診40萬死！？』製造恐懼！？」用紅框圈出來。而該節目由媒體人周玉蔻主持。

蔡壁如表示，今天她決定向NCC、CDC具名檢舉《民視新聞台》散播疫情假消息！她指出，一個星期前，台北市議員羅智強在議會上質詢柯文哲，市長覺得到年底大概會有多少人確診？死亡人數是多少？如果是以美國1％算的話？柯回，確診人數400萬人以上，如果以美國1％來算，4萬人。

蔡壁如批評，哪來的「40萬死」？電視台就這麼擺明著抹黑造謠，散播柯文哲亂放話「400萬確診40萬死」，疫情期間製造假消息、散播恐慌，NCC、CDC你們看到了嗎？

蔡壁如提及，德國快篩究竟是不是30元，中央流行疫情指揮中心都急著要提告；確診會死亡多少人，難道不是更令人恐慌？怎麼不見指揮中心查辦？《華視》跑馬燈出錯，讓大家以為戰爭開打，《民視》直接把死亡人數放大10倍，這些所謂親綠的新聞台，為何要不停製造社會動盪？

蔡壁如也譴責，政府只想處理對自己有影響的謠言，對真正造成民眾恐慌情緒的言論和錯誤訊息卻一再視而不見，NCC對此也置若罔聞。一個只在意自己面子的指揮中心，加上一個不知不覺的NCC，民進黨放任錯誤訊息傷害台灣社會，他們是在地協作者。